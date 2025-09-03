La Poste Mobile se démarque en ce moment avec une offre généreuse : l'opérateur propose actuellement quatre mois d'abonnement entièrement gratuits sur tous ses forfaits mobiles sans engagement. Une initiative qui vise clairement à attirer de nouveaux clients et à leur offrir une période d'essai prolongée.

Cette promotion s'applique à toute la gamme de forfaits sans engagement de La Poste Mobile, du plus modeste au plus conséquent en termes de data.

Voici donc les forfaits concernés par cette offre :

Forfait 100 Mo : 0 €/mois pendant 4 mois, puis 4,99 €/mois. Idéal pour ceux qui utilisent peu internet, mais souhaitent rester joignables.





0 €/mois pendant 4 mois, puis 4,99 €/mois. Idéal pour ceux qui utilisent peu internet, mais souhaitent rester joignables. Forfait 130 Go : 0 €/mois pendant 4 mois, puis 10,99 €/mois. Une offre équilibrée pour un usage quotidien intensif.





0 €/mois pendant 4 mois, puis 10,99 €/mois. Une offre équilibrée pour un usage quotidien intensif. Forfait 200 Go : 0 €/mois pendant 4 mois, puis 14,99 €/mois. Parfait pour le streaming, les jeux en ligne et le partage de connexion.





0 €/mois pendant 4 mois, puis 14,99 €/mois. Parfait pour le streaming, les jeux en ligne et le partage de connexion. Forfait 300 Go 5G : 0 €/mois pendant 4 mois, puis 19,99 €/mois. La solution ultra-complète pour les usages les plus exigeants.

Cette promotion exceptionnelle est temporaire : il faudra souscrire avant le 21 septembre pour bénéficier de ces quatre mois offerts.

