YouPrice vient de lancer deux forfaits pour les gros consommateurs de data : Le Turbo 200 Go 5G et L'Ultra 300 Go 5G. Attention, L'Ultra est une série limitée disponible pour seulement quelques jours.

Forfait L'Ultra 300 Go 5G : Pour les plus connectés

L'offre pour profiter de tout votre contenu en très haut débit, où que vous soyez.

➡️ En France métropolitaine

Profitez de 300 Go d'internet mobile en 5G. Les appels, SMS et MMS sont illimités vers toute la France.

➡️ En voyage (UE et DOM)

Restez connecté lors de vos déplacements avec 14 Go par mois, décomptés de votre enveloppe principale. Les appels, SMS et MMS sont également illimités vers la France et les zones incluses.

Forfait Le Turbo 200 Go 5G : L'équilibre parfait

Le meilleur rapport qualité-prix avec une enveloppe data très confortable pour tous vos usages quotidiens.

➡️ En France métropolitaine

Bénéficiez d'une large enveloppe de 200 Go d'internet mobile en 5G. Bien sûr, les appels, SMS et MMS sont illimités en France.

➡️ En voyage (UE et DOM)

Voyagez avec 12 Go de data par mois à utiliser en Europe et dans les DOM (inclus dans les 200 Go). Les appels, SMS et MMS restent illimités vers la France et les zones définies.



