Jusqu'au 30 septembre inclus, Cdiscount Mobile propose un forfait géant de 300 Go en 5G à seulement 9,99 €/mois à l'occasion des French Days.

Ce forfait inclut :

300 Go d'internet 5G depuis la France métropolitaine,

depuis la France métropolitaine, + 25 Go d'internet en 4G depuis l'UE / DOM,

Les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et depuis l'UE / DOM,

Le réseau Bouygues Télécom,

La carte SIM à 1 € .

➡️ Découvrir la Série Spéciale 300 Go 5G à 9,99 €/mois chez Cdiscount Mobile



Et en plus de cette offre limitée, Cdiscount fait évoluer son forfait 100 Go 5G en 130 Go, toujours au même prix de 7,99 €/mois.

Pour rappel, il inclut :

130 Go d'internet 5G depuis la France métropolitaine,

depuis la France métropolitaine, + 22 Go d'internet en 4G depuis l'UE / DOM,

Les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et depuis l'UE / DOM,

Le réseau Bouygues Télécom,

La carte SIM à 1 €.

➡️ Découvrir le forfait 130 Go 5G à 7,99 €/mois chez Cdiscount Mobile

