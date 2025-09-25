Jusqu'au 30 septembre inclus, Cdiscount Mobile propose un forfait géant de 300 Go en 5G à seulement 9,99 €/mois à l'occasion des French Days.
Ce forfait inclut :
- 300 Go d'internet 5G depuis la France métropolitaine,
- + 25 Go d'internet en 4G depuis l'UE / DOM,
- Les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et depuis l'UE / DOM,
- Le réseau Bouygues Télécom,
- La carte SIM à 1 €.
Et en plus de cette offre limitée, Cdiscount fait évoluer son forfait 100 Go 5G en 130 Go, toujours au même prix de 7,99 €/mois.
Pour rappel, il inclut :
- 130 Go d'internet 5G depuis la France métropolitaine,
- + 22 Go d'internet en 4G depuis l'UE / DOM,
- Les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et depuis l'UE / DOM,
- Le réseau Bouygues Télécom,
- La carte SIM à 1 €.
