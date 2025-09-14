Pour la rentrée, Lebara met en avant son forfait mobile le plus populaire, conçu pour les grands consommateurs de données qui veulent maîtriser leur budget : 250 Go en 5G pour seulement 8,99 €/mois, l’un des forfaits les plus compétitifs du marché.

Il inclut :

Data en France : 250 Go en 5G (avec 1 Go offert le 1er mois)

(avec 1 Go offert le 1er mois) Data à l'étranger : 7 Go utilisables depuis l'UE et les DOM

Appels et SMS : Illimités en France métropolitaine

Engagement : Aucun, vous êtes libre de résilier à tout moment

Réseau : SFR

Carte SIM : Gratuite, disponible en format physique ou eSIM

À noter que le forfait n'inclut pas l'envoi de MMS. Pour partager des photos ou des vidéos, il faudra passer par les applications de messagerie.

Découvrir le forfait 250 Go 5G Lebara à 8,99 €/mois

