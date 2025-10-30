L'opérateur virtuel YouPrice propose actuellement un forfait mobile massif et sans engagement de 300 Go nommé "Le Voyage", facturé 14,99 euros par mois.

Ce forfait utilise le réseau 5G d'Orange et inclut les appels, SMS et MMS illimités. Il fournit une enveloppe de données de 300 Go en France métropolitaine, un volume adapté aux usages intensifs comme le streaming ou le partage de connexion.

Pour les déplacements à l'étranger, 30 Go de cette enveloppe sont utilisables depuis l'Europe et les DOM.

La carte SIM est facturée 5 euros à la commande. Une option eSIM est également disponible sur le réseau Orange, moyennant un supplément de 1 euro par mois (portant le forfait à 15,99 €/mois).

Cette offre est disponible à la souscription jusqu'au 5 novembre.

➡️ Découvrir le forfait YouPrice Le Voyage 300 Go 5G à 14,99 €/mois

