Bouygues Telecom propose actuellement un forfait mobile B&You 80 Go 5G très compétitif, sans engagement, au tarif de 8,99 € par mois. Ce forfait est particulièrement intéressant pour son enveloppe de données équilibrée en 5G et son bonus inclus.

Voici ce qu'il comprend :

Appels & SMS / MMS : illimités en France métropolitaine.

Data (France) : 80 Go utilisables sur le réseau 5G.

utilisables sur le réseau 5G. Data (international) : 25 Go (décomptés de l'enveloppe de 80 Go) utilisables en Europe et dans les DOM.

(décomptés de l'enveloppe de 80 Go) utilisables en Europe et dans les DOM. Engagement : sans engagement.

Carte SIM : 1 €.

Ce forfait inclut un an d'abonnement gratuit à Perplexity Pro (nouveaux clients Perplexity Pro seulement). Pour rappel, Perplexity Pro est la version payante et améliorée de Perplexity AI. Il s’agit d’un chatbot capable de répondre directement aux questions tout en citant ses sources. La version Pro donne accès à de meilleurs modèles d'IA (comme GPT-4o ou Claude 3), ne limite pas le nombre de questions complexes et permet d'importer des fichiers (PDF, images) pour les analyser.

⚠️ Attention : ce forfait 5G à 8,99 €/mois est différent d'une autre offre B&You (80 Go "Autumn Edition" en 4G à 7,99 €/mois pendant 12 mois, puis 10,99 €). Veillez à bien sélectionner la version 5G sur le site de l'opérateur.

