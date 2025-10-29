NRJ Mobile propose un nouveau forfait simple, complet et sans engagement : pour seulement 8,49 € par mois, accédez à 130 Go d’internet 5G en France métropolitaine, avec appels, SMS et MMS illimités vers tous les fixes et mobiles de l’Hexagone.

En voyage, vous bénéficiez de 29 Go d’internet depuis l’Europe et les DOM, ainsi que des appels, SMS et MMS illimités vers la France et ces destinations.

Aucun frais caché : si vous dépassez votre enveloppe data, le débit est simplement réduit jusqu’au mois suivant. La carte SIM ne coûte qu’1 €, et elle est même offerte si vous prenez un nouveau mobile avec votre forfait.

➡️ Découvrir le forfait NRJ Mobile 130 Go 5G à 8,49 €/mois

À retrouver également dans nos bons plans mobile :