Jusqu’à mardi, profitez de deux forfaits YouPrice valables uniquement pour une durée limitée : Le Turbo 200 Go et Le Small 30 Go.

YouPrice Le Turbo 200 Go 5G

Idéal pour les amateurs de streaming en haute définition et ceux qui ont besoin d'une connexion ultra-rapide grâce à la 5G, Le Turbo est proposé à 8,99 €/mois sur le réseau SFR ou 9,99 €/mois sur le réseau Orange avec :

Depuis la France métropolitaine : 200 Go en 5G/4G+ avec appels, SMS et MMS illimités vers la France métropolitaine.





12 Go avec appels, SMS et MMS illimités vers la France métropolitaine et les autres pays de la zone. Carte SIM à 5 €.

YouPrice Le Small 30 Go 4G

Parfait pour ceux qui ne consomment pas beaucoup de data, Le Small est proposé à 4,99 €/mois sur le réseau SFR ou 5,99 €/mois sur le réseau Orange avec :

Depuis la France métropolitaine : 30 Go en 4G/4G+ avec appels, SMS et MMS illimités vers la France métropolitaine.





8 Go avec appels, SMS et MMS illimités vers la France métropolitaine et les autres pays de la zone. Carte SIM à 5 €.



