Vous cherchez une offre mobile capable de suivre votre rythme ? Voici « Le géant » de Prixtel. Ce forfait se distingue par son enveloppe de données massive et son système de tarification intelligent qui s'ajuste à votre consommation réelle.

Ce forfait est idéal pour les très gros consommateurs de data (streaming 4K, partage de connexion, téléchargements lourds) qui souhaitent bénéficier de la puissance de la 5G sans s'engager sur un tarif fixe élevé.

En bref :

➡️ Réseau : 4G, 4G+ et 5G sur le réseau SFR.

➡️ Engagement : une liberté totale sans engagement.

➡️ Type : un forfait flexible où le prix change chaque mois selon votre consommation de data.

Le point fort de ce forfait est que vous ne payez que ce que vous consommez, par paliers. Le prix s'ajuste automatiquement chaque mois :

➡️ 0 à 300 Go : 12,99 €

➡️ 300 à 320 Go : 14,99 €

➡️ 320 à 340 Go : 16,99 €

> Note : si vous dépassez les 340 Go, le débit est simplement réduit (pas de facturation hors forfait pour la data en France).

? Communications (appels & SMS)

Ce forfait inclut des options internationales intéressantes.

Depuis la France métropolitaine :

Appels et SMS/MMS illimités vers la France.

Appels illimités vers les mobiles et fixes d'Amérique du Nord (USA / Canada).

Appels illimités vers les fixes de l'UE et des DOM.

Depuis l'UE et les DOM :

Appels et SMS/MMS illimités vers ces zones et vers la France.

? Internet à l'étranger

Lorsque vous voyagez, vous bénéficiez d'une enveloppe dédiée de 25 Go/mois, utilisables depuis l'Union Européenne et les DOM.

? Les points forts à retenir

1. Volume de data énorme : jusqu'à 340 Go, c'est l'un des plus gros volumes du marché grand public.

2. 5G incluse : pas de surcoût pour y accéder.

3. Flexibilité : si un mois vous consommez moins (sous les 300 Go), vous restez au prix de base de 12,99 €.

4. International : les appels vers les mobiles USA / Canada sont un vrai bonus.

➡️ Découvrir le forfait ajustable Prixtel "Le Géant" 300 Go jusqu'à 340 Go





