NRJ Mobile propose en ce moment une offre qui sort du lot, parfaite pour les très gros consommateurs de data ou ceux qui cherchent une alternative à une Box Internet.

L'offre en détail

➡️ Prix : 17,49 €/mois (sans engagement).

➡️ Data France : 500 Go en 5G sur le réseau Bouygues Telecom (débit ralenti au-delà)

➡️ Voyage (roaming) : 42 Go utilisables depuis l'Europe et les DOM (en plus de l'enveloppe France).

➡️ Communications : appels, SMS et MMS illimités.

➡️ Carte SIM : seulement 1 €.

4 façons d'utiliser ce forfait

Pour rappel, la consommation moyenne d'un Français est d'environ 15 à 20 Go par mois. Ici, vous avez accès à une quantité de données colossale qui transforme votre téléphone en véritable modem. Ce forfait peut donc être utile pour :

1. Remplacer votre Box Internet



Si vous n'avez pas la fibre ou si vous voulez économiser (une Box coûte souvent 30 à 40 €), ce forfait est idéal. En partage de connexion ou avec un routeur 4G/5G, vous pouvez connecter TV, ordinateur et console à la maison pour 17,49 € tout compris.

2. Le streaming en 4K sans compter



Avec 500 Go, vous pouvez regarder environ 70 heures de vidéos en Ultra Haute Définition (4K) par mois sur Netflix, Disney+ ou YouTube. En qualité standard, c'est quasiment infini. Plus besoin de chercher du Wi-Fi pour regarder vos séries.

3. Le gaming et les gros téléchargements



Les jeux modernes pèsent souvent plus de 100 Go. Avec un forfait classique, un seul téléchargement vide votre mois. Ici, vous pouvez télécharger plusieurs jeux "Triple A" et faire toutes les mises à jour sans crainte.

4. Le télétravail nomade



C'est le forfait parfait pour travailler depuis un train, un café ou une maison de vacances. Vous pouvez faire des visio-conférences toute la journée et envoyer des fichiers lourds sans surveiller votre jauge de data.

✍️ À noter : si vous atteignez les 500 Go, le débit ralentit. Il suffit alors de vous connecter à votre Espace Client pour réactiver gratuitement la vitesse maximale. C'est une petite contrainte qui permet d'éviter les abus, mais qui garantit un internet inépuisable.

➡️ Découvrir le forfait NRJ Mobile 500 Go 5G à 17,49 €/mois

