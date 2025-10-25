Comme chaque semaine, YouPrice dévoile ses forfaits en série limitée, avec cette fois "L’Automnal" 100 Go 5G.
Attention, ce forfait n'est disponible que pour quelques jours ! C'est une excellente opportunité de profiter d'une enveloppe data conséquente à un tarif très compétitif.
Vous avez le choix entre deux réseaux :
- Sur le réseau SFR : 6,99 €/mois
2. Sur le réseau Orange : 8,99 €/mois
Les points forts de ce forfait (inclus dans les deux options) :
- 100 Go d'internet en 4G/5G (en France métropolitaine),
- Sans engagement,
- Appels, SMS et MMS illimités,
- 10 Go d'internet utilisables depuis l'UE et les DOM,
- eSIM disponible sur réseau Orange.
➡️ Découvrir le forfait mobile "L’Automnal" 100 Go 5G de YouPrice
