Comme chaque semaine, YouPrice dévoile ses forfaits en série limitée, avec cette fois "L’Automnal" 100 Go 5G.

Attention, ce forfait n'est disponible que pour quelques jours ! C'est une excellente opportunité de profiter d'une enveloppe data conséquente à un tarif très compétitif.

Vous avez le choix entre deux réseaux :

2. Sur le réseau Orange : 8,99 €/mois

Les points forts de ce forfait (inclus dans les deux options) :

100 Go d'internet en 4G/5G (en France métropolitaine),

(en France métropolitaine), Sans engagement,

Appels, SMS et MMS illimités,

10 Go d'internet utilisables depuis l'UE et les DOM,

d'internet utilisables depuis l'UE et les DOM, eSIM disponible sur réseau Orange.

