Comme chaque semaine, YouPrice dévoile ses forfaits en série limitée, avec cette fois "L’Automnal" 100 Go 5G.

Attention, ce forfait n'est disponible que pour quelques jours ! C'est une excellente opportunité de profiter d'une enveloppe data conséquente à un tarif très compétitif.

Vous avez le choix entre deux réseaux :

  1. Sur le réseau SFR : 6,99 €/mois

2. Sur le réseau Orange : 8,99 €/mois

Les points forts de ce forfait (inclus dans les deux options) :

  • 100 Go d'internet en 4G/5G (en France métropolitaine),
  • Sans engagement,
  • Appels, SMS et MMS illimités,
  • 10 Go d'internet utilisables depuis l'UE et les DOM,
  • eSIM disponible sur réseau Orange.

➡️ Découvrir le forfait mobile "L’Automnal" 100 Go 5G de YouPrice

 

