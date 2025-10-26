Cdiscount Mobile propose deux offres 5G généreuses et accessibles, avec 100 Go ou 150 Go dès 7,99 €/mois, parfaites pour ceux qui veulent allier volume, prix et simplicité.

Cdiscount Mobile 100 Go 5G

Ce forfait est le plus économique des deux, axé sur une utilisation data déjà très confortable.

Prix : 7,99 € par mois





Engagement : sans engagement





Internet (France) : 100 Go en France métropolitaine (le débit est réduit si vous dépassez cette enveloppe)





(le débit est réduit si vous dépassez cette enveloppe) Internet (international) : 22 Go utilisables en Europe (30 destinations) et dans les DOM (8 destinations)





utilisables en Europe (30 destinations) et dans les DOM (8 destinations) Communications : appels, SMS et MMS illimités (en France métropolitaine et également depuis les zones Europe / DOM)





Carte SIM : 1 €

Cdiscount Mobile 150 Go 5G

Ce forfait offre une enveloppe de données significativement plus grande pour une légère augmentation de prix.

Prix : 9,99 € par mois





Engagement : sans engagement





Internet (France) : 150 Go en France métropolitaine





Internet (international) : 24 Go utilisables en Europe (30 destinations) et dans les DOM (8 destinations)





utilisables en Europe (30 destinations) et dans les DOM (8 destinations) Communications : appels, SMS et MMS illimités (en France métropolitaine et également depuis les zones Europe / DOM)





Carte SIM : 1 €

➡️ Découvrir le forfait Cdiscount 100 Go 5G

➡️ Découvrir le forfait Cdiscount 150 Go 5G



