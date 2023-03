Tous les opérateurs augmentent actuellement le prix de leurs abonnements mobiles, et la situation ne va guère aller en s'améliorant en 2023. Face à l'inflation et à la crise du pouvoir d'achat, de nombreux clients sont enclins à changer d'opérateur pour faire baisser la facture. Si la solution d'un opérateur virtuel est envisageable, comme avec ce forfait mobile 20 Go à moins de 7 €, nombreux sont ceux qui préfèrent rester chez un des 4 principaux opérateurs nationaux.

Bouygues Télécom l'a bien compris en nous proposant aujourd'hui un forfait mobile B&You avec 100 Go de données mobiles à seulement 15,99 € et surtout avec 2 mois d'abonnement offerts, le tout bien entendu sans engagement.

L'offre inclut les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine avec la qualité du réseau 4G de Bouygues Télécom. Vous disposerez de 100 Go de data en France dont 25 Go utilisables en Europe et dans les DOM.

Le forfait mobiles B&You 100 Go à 15,99 € par mois avec 2 mois offerts



Bouygues Télécom propose également un forfait mobile 4G avec 200 Go de données mobiles dont 25 Go utilisables en Europe / DOM à 19,99 € par mois.





N'hésitez pas également à consulter les propositions de la concurrence, avec Sosh et son nouveau forfait 130 Go à 15,99 €, mais aussi B&You avec ses forfaits 1, 100 et 200 Go à respectivement 6,99 €, 15,99 € et 19,99 € par mois et 2 mois offerts pour le forfait 100 Go, ou Free Mobile et son forfait 130 Go à 14,99 € par mois, ou encore Cdiscount avec ses forfaits 30 Go et 100 Go à 6,99 € et 9,99 € par mois, ou enfin RED avec ses 3 forfaits 1, 160 et 200 Go à respectivement 6,99 €, 15,99 € et 19,99 € par mois.