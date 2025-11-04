Bonne nouvelle pour les abonnés Lebara : le forfait 40 Go à 5,99 €/mois évolue ! L’opérateur enrichit son offre en ajoutant 10 Go de data supplémentaires, soit désormais 50 Go d’internet mobile, sans aucune hausse de prix.

Le forfait comprend donc maintenant :

50 Go d'internet 4G / 4G+ en France métropolitaine,

en France métropolitaine, 7 Go utilisables depuis l’UE et les DOM,

utilisables depuis l’UE et les DOM, Les appels et SMS illimités vers la France,

Le réseau SFR,

La carte SIM ou eSIM gratuite.

⚠️ À noter que Lebara ne prend pas en charge les MMS.

