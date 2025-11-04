Bonne nouvelle pour les abonnés Lebara : le forfait 40 Go à 5,99 €/mois évolue ! L’opérateur enrichit son offre en ajoutant 10 Go de data supplémentaires, soit désormais 50 Go d’internet mobile, sans aucune hausse de prix.

Lebara 50 Go

Le forfait comprend donc maintenant :

  • 50 Go d'internet 4G / 4G+ en France métropolitaine,
  • 7 Go utilisables depuis l’UE et les DOM,
  • Les appels et SMS illimités vers la France,
  • Le réseau SFR,
  • La carte SIM ou eSIM gratuite.

⚠️ À noter que Lebara ne prend pas en charge les MMS.

➡️ Découvrir le forfait Lebara 50 Go 4G à 5,99 €/mois

 

