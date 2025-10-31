RED by SFR propose en ce moment un forfait mobile sans engagement offrant une large enveloppe de données en France et à l'étranger, avec une option spécifique pour les voyageurs.

Voici ce qu'il comprend :

➡️ En France métropolitaine

Vous profitez de 120 Go d'internet 5G (bloqué au-delà), avec appels illimités vers tous les mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte), ainsi que des SMS / MMS illimités vers tous les opérateurs en France métropolitaine.

➡️ À l'étranger

L'offre inclut 30 Go d'internet avec appels, SMS et MMS illimités depuis l'UE et les DOM.

Une option de voyage pour +5 €/mois vous permet d'augmenter votre enveloppe de données à 40 Go en UE / DOM, avec 20 Go utilisables depuis la Suisse, Andorre, les USA et le Canada.

