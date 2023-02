Nous avons dernièrement abordé le sujet des hausses de prix des forfaits mobiles auxquelles les consommateurs vont devoir faire face, pour lesquelles nous proposions des solutions pour y remédier, comme par exemple aller chez la concurrence et plus précisément chez les MVNO, ces opérateurs virtuels. En effet, avec le prix de l'énergie et celui des matières premières qui ne cessent d'augmenter, les répercutions sur le prix de nos abonnements ne devraient pas être indolores.

Malgré tout, certains opérateurs nous proposent des offres intéressantes. Nous allons vous présenter 4 de ces opérateurs alternatifs qui fournissent des forfaits alléchants de 6,99 € à 8,99 € par mois.

Pour commencer, découvrez l'offre de Cdiscount Mobile avec son forfait 30 Go pour 6,99 €/mois sans engagement. Il comprend donc 30 Go de données mobiles, 8 Go de data depuis l'Europe et les DOM, appels et SMS illimités en France et depuis l'Europe et le DOM. Un forfait light, mais amplement suffisant pour une majorité d'entre nous.

Ce forfait mobile 30 Go est disponible chez Cdiscount au prix de 6,99 €/mois.





Continuons avec le forfait Woot de chez NRJ Mobile. Ce forfait propose 20 Go de data (débit réduit au-delà) ainsi que 8 Go depuis l'Europe et les DOM. Comme tous les forfaits (ou presque) de nos jours, les appels et SMS sont illimités dans ces mêmes situations géographiques. Cet opérateur virtuel fonctionne avec le réseau Bouygues Telecom, ce qui vous assure une bonne couverture réseau.

Ce forfait mobile Woot 20 Go est disponible chez NRJ Mobile à 6,99 €/mois sans engagement.





Ensuite, nous vous présentons le forfait Auchan Télécom. Cette offre à 6,99 €/mois comprend 30 Go de data (débit réduit au-delà), les appels / SMS illimités, 8 Go de données mobiles en Europe et dans les DOM. Cet opérateur virtuel fonctionne sur le réseau Bouygues Telecom.

Ce forfait Auchan télécom est proposé à 6,99 € par mois sans engagement.





Pour finir, voici le forfait modulaire dont nous vous avions parlé très récemment, celui de Youprice. Cet opérateur propose son forfait Essential à 8,99 € par mois. Fonctionnant sous le réseau Orange ou SFR (c'est vous qui choisissez), il fournit 60 Go de data en France métropolitaine, appels et SMS illimités ainsi que le transfert d'appels vers la messagerie. Dans l'UE et les DOM, vous aurez les appels/SMS illimités et 16 Go d'internet.

Ce forfait ajustable est disponible chez Youprice à partir de 8,99 € par mois.





Et si vous souhaitez toujours payer moins cher, n'oubliez pas que nous vous avons présenté les 4 meilleures offres sur les forfaits fibre du moment !