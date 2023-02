Vous n'êtes pas sans savoir que les prix des forfaits mobiles sont actuellement en train, et vont continuer d'augmenter en 2023. La principale cause évoquée serait les prix de l'énergie en forte hausse. Afin de vous fournir toujours le meilleur service au prix le plus juste, certains opérateurs et notamment les MVNO (opérateurs virtuels) se retroussent les manches pour nous concocter des forfaits à prix mini. Aujourd'hui, découvrons les offres concernant les forfaits mobiles 5G.

Commençons avec le forfait B&You de chez Bouygues Telecom. Ce forfait 5G comprend 130 Go d'internet, dont 30 Go utilisable en Europe et DOM. Il fonctionne sur le réseau Bouygues Telecom et possède les appels et SMS/MMS illimités en France métropolitaine.

Le fournisseur propose également 8 options à son forfait allant de 2 à 11 € supplémentaire par mois. Ce forfait B&You série spéciale 5G est proposé à 15,99 €/mois sans engagement.

Passons maintenant à l'offre Auchan Télécom. Ce forfait inclut 130 Go de données mobiles en 5G et 17 Go en 4G utilisable dans l'UE et les DOM. Il exploite le réseau Bouygues Telecom et dispose des appels et SMS/MMS illimités.

Vous trouverez ce forfait Auchan Télécom 5G 130 Go à 12,99 € par mois sans engagement.

Finissons avec le forfait NRJ Mobile Woot 5G. Ce MVNO nous propose un forfait contenant également 130 Go de données mobiles en 5G avec le débit réduit au-delà et 25 Go en 4G sont inclus depuis l'Europe et les DOM. Utilisant le réseau Bouygues Telecom, cette offre intègre également les appels et SMS/MMS illimités.

Le forfait NRJ Mobile Woot 5G 130 Go est proposé à 12,99 €/mois sans engagement.





