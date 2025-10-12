Découvrez le forfait mobile Sosh 200 Go en 5G, une offre sans engagement qui allie une enveloppe data très confortable en France à une couverture internationale généreuse, le tout en bénéficiant du réseau Orange.

Proposé à 15,99 € par mois, ce forfait convient particulièrement à ceux qui ont de grands besoins en connectivité, que ce soit au quotidien ou lors de leurs déplacements en Europe, dans les DOM ou même vers des destinations plus lointaines, grâce à son importante enveloppe de données mobiles utilisable à l'étranger.

Que comprend ce forfait ?

En France métropolitaine :

200 Go d'internet mobile en 5G.

Appels et SMS/MMS illimités vers la France et les DOM.

À l'étranger :

Une enveloppe de 40 Go d'internet mobile utilisable dans une vaste zone incluant l'Europe, les DOM, la Suisse et Andorre.

Appels et SMS/MMS illimités depuis l'Europe et les DOM vers ces mêmes zones et vers la France.

Un avantage notable : les 40 Go d'internet mobile sont également disponibles dans plus de 70 autres destinations à travers le monde, couvrant des pays en Afrique (comme le Maroc, le Sénégal ou l'Afrique du Sud), en Amérique (États-Unis, Canada, Brésil), en Asie (Chine, Japon, Thaïlande) et bien d'autres.

➡️ Découvrir le forfait Sosh 200 Go 5G + 40 Go depuis 130 destinations à 15,99 €/mois

À retrouver aussi dans nos bons plans mobile :