Jusqu'à ce soir minuit, YouPrice propose deux forfaits mobiles en série limitée : 300 Go 5G et 40 Go 4G.

Le Fantastic 300 5G, pour une utilisation intensive d'internet

Ce forfait sans engagement s'adresse aux utilisateurs qui consomment beaucoup de données, que ce soit pour le streaming, les jeux en ligne ou le partage de connexion.

Internet en France : 300 Go en 4G / 4G+ / 5G.

300 Go en 4G / 4G+ / 5G. Communications en France : Appels, SMS et MMS illimités vers la France métropolitaine.





Appels, SMS et MMS illimités vers la France métropolitaine. Internet à l'étranger (UE et DOM) : 14 Go d'internet (décomptés de votre enveloppe globale).

14 Go d'internet (décomptés de votre enveloppe globale). Communications à l'étranger (UE et DOM) : Appels, SMS et MMS illimités vers la France métropolitaine et les autres pays de ces zones.





➡️ Réseau Orange : 11,99 €/mois (eSIM disponible)



➡️ Réseau SFR : 10,99 €/mois

Le Mini 40 Go 4G, pour une enveloppe de données équilibrée

Sans engagement, ce forfait est une solution économique et efficace pour ceux qui n'ont pas besoin de beaucoup de data chaque mois.

Internet en France : 40 Go en 4G / 4G+.

40 Go en 4G / 4G+. Communications en France : Appels, SMS et MMS illimités vers la France métropolitaine.





Appels, SMS et MMS illimités vers la France métropolitaine. Internet à l'étranger (UE et DOM) : 8 Go d'internet (décomptés de votre enveloppe globale).

8 Go d'internet (décomptés de votre enveloppe globale). Communications à l'étranger (UE et DOM) : Appels, SMS et MMS illimités vers la France métropolitaine et les autres pays de ces zones.





➡️ Réseau Orange : 6,99 €/mois (eSIM disponible)

➡️ Réseau SFR : 4,99 €/mois



