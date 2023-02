De nos jours, la vie est chère. Des acteurs de la téléphonie pensent à nous en proposant des offres toujours plus alléchantes et économiques, c'est le cas de Youprice et Cdiscount Mobile. Nous allons vous décrire chacune de ces offres.

Youprice 100 Go à 9,99 € par mois

Le forfait Youprice "Le sweet" octroie 100 Go de data en 4G/4G+ en France métropolitaine et 16 Go d'internet (sur l'enveloppe globale) dans l'UE et les DOM. Les appels et SMS/MMS sont illimités en France métropolitaine et vers celle-ci. Deux options gratuites sont fournies avec cette offre à savoir : appels / SMS WiFi et la messagerie visuelle pour iPhone.

Ce MVNO vous donne le choix du réseau que vous souhaitez exploiter, Orange ou SFR. Il s'agit de plus d'un forfait ajustable, donc si vous dépassez les 100 Go de data, le prix passera à 12,99 € jusqu'à 110 Go et 14,99 € jusqu'à 120 Go, mais vos 100 Go seront largement suffisants !

Ce forfait Youprice "Le sweet" 100 Go est proposé à 9,99 €/mois sans engagement.

Cdiscount Mobile 100 Go à 9,99 € par mois

Le forfait 100 Go de Cdiscount Mobile vous propose 100 Go de données mobiles en France (débit réduit au-delà) et 13 Go d'internet en plus dans l'Europe et les DOM (+ de 30 destinations). Cette offre intègre les appels et SMS/MMS illimités en France et depuis l'Union européenne.

Cet opérateur virtuel utilise le réseau Bouygues Telecom, qui performe dans la couverture réseau française.

Ce forfait 100 Go de Cdiscount Mobile est vendu 9,99 € par mois sans engagement.





