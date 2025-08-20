Jusqu’au 21 septembre inclus, La Poste Mobile met en avant une offre exceptionnelle : le Redmi Note 14 4G 128 Go est proposé à 1 € seulement avec la souscription au forfait 150 Go à -50 %, soit 10,99 €/mois pendant 6 mois puis 21,99 €/mois, avec un engagement de 24 mois.

Le Redmi Note 14 4G est propulsé par le processeur MediaTek Helio G99-Ultra, alliant rapidité et efficacité pour offrir une expérience fluide au quotidien.

Son grand écran AMOLED de 6,67 pouces en Full HD+ propose un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz, garantissant un affichage ultra-réactif et parfaitement fluide.

Côté photo, le capteur principal de 108 MP capture chaque détail avec une précision remarquable, tandis que la nouvelle caméra frontale de 20 MP permet des selfies plus nets et plus colorés.

Enfin, son autonomie progresse avec une batterie de 5 500 mAh couplée à une charge rapide 33 W capable de restaurer jusqu’à 80 % d’énergie en seulement 1 heure.

Quant au forfait 150 Go de La Poste, voici ce qu'il propose :

En France métropolitaine : 150 Go + appels et SMS illimités vers la France Métropolitaine et la zone DOM / COM et MMS illimités vers la France métropolitaine,

+ appels et SMS illimités vers la France Métropolitaine et la zone DOM / COM et MMS illimités vers la France métropolitaine, Depuis l'UE et la zone DOM / COM : 35 Go + appels, SMS et MMS illimités vers la France métropolitaine, l'UE et la zone DOM / COM,

+ appels, SMS et MMS illimités vers la France métropolitaine, l'UE et la zone DOM / COM, Réseau SFR.





