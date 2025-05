C'est un retour que beaucoup n'espéraient plus. Après une absence de près de cinq ans, le phénomène mondial Fortnite est de nouveau disponible sur l'App Store d'Apple aux États-Unis. Un dénouement spectaculaire à une saga judiciaire qui aura opposé avec acharnement le géant de Cupertino à Epic Games, le développeur du célèbre Battle Royale. La nouvelle, tombée ce mardi 20 mai, marque une étape significative, non seulement pour les joueurs sur iOS, mais aussi pour l'écosystème des applications mobiles dans son ensemble.

Fortnite sur iOS : les raisons d'un bannissement et d'un retour tumultueux

Pour comprendre l'importance de cet événement, un bref retour en arrière s'impose. En août 2020, Epic Games avait délibérément enfreint les règles de l'App Store. L'éditeur avait implémenté son propre système de paiement direct dans Fortnite. L'objectif était clair : contourner la commission de 30% prélevée par Apple sur tous les achats intégrés. Cette provocation, doublée d'une campagne de communication bien orchestrée, avait conduit au retrait immédiat du jeu de la boutique d'Apple. S'en était suivie une bataille juridique féroce et coûteuse, Epic accusant Apple de pratiques monopolistiques. Si Apple avait globalement remporté le procès initial en 2021 sur la question du monopole, la justice avait néanmoins reconnu qu'Apple devait assouplir ses règles concernant les paiements externes. Plus récemment, en avril 2025, une juge fédérale avait statué qu'Apple avait violé une ordonnance judiciaire antérieure, ouvrant la voie à ce retour. Une lutte qui aura coûté plus d'un milliard de dollars à Epic Games.

Paiements externes et bonus : comment fonctionne le nouveau Fortnite sur iPhone ?

Comment se matérialise ce retour sur l'App Store américain ? Après avoir téléchargé le jeu et s'être connecté, les joueurs qui souhaitent acquérir des V-Bucks, la monnaie virtuelle de Fortnite, se voient désormais proposer un choix. Ils peuvent opter pour le système d'achat intégré classique d'Apple ou utiliser un lien externe pointant directement vers les services de paiement d'Epic Games. Fait notable, les deux options sont présentées avec des boutons de taille identique, sans les fameux "écrans d'avertissement" qu'Apple avait un temps imposés pour décourager les paiements externes. Pour inciter les joueurs à privilégier son système, Epic propose même un bonus de 20% en "Epic Rewards" pour tout achat via ce lien direct. Une mise en œuvre qui semble donc bien plus favorable aux développeurs que les précédentes tentatives d'Apple pour se conformer aux décisions de justice.

Une victoire pour Epic ? Les implications pour l'App Store et les développeurs

Ce retour de Fortnite est indéniablement perçu comme une victoire majeure pour Epic Games. Tim Sweeney, le PDG de l'entreprise, a d'ailleurs sobrement commenté "We back fam" sur le réseau social X. Au-delà du cas Fortnite, cette évolution pourrait avoir des répercussions profondes. Selon l'analyste Gil Luria de D.A. Davidson, c'est "une autre fissure dans l'armure" du modèle économique des services d'Apple. Michael Ashley Schulman de Running Point Capital Advisors estime que cela "ouvre la porte à des applications d'abonnement comme Spotify et Netflix pour récupérer des marges" et aux studios indépendants pour monétiser leurs créations sans verser une forte commission à Apple. Cela pourrait remodeler l'économie de l'écosystème iOS dans les 12 à 18 prochains mois. Reste à savoir si ce retour, bien que symbolique, suffira à redynamiser Fortnite sur mobile, un jeu que certains analystes considèrent comme ayant déjà dépassé son apogée. Pour rappel, Fortnite est également disponible sur l'Epic Games Store et AltStore dans l'Union Européenne, suite à l'application de nouvelles lois sur la concurrence qui a très largement ouvert l'écosystème d'Apple.