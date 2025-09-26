C'était l'arlésienne la plus persistante du jeu de course, un fantasme de joueur qui alimentait les rumeurs depuis près d'une décennie. C'est désormais une certitude : le festival Horizon posera ses valises au Japon.

Playground Games et Microsoft ont profité du Tokyo Game Show pour officialiser Forza Horizon 6 avec un premier teaser. Prévu pour 2026, ce nouvel opus s'annonce comme le plus ambitieux de la saga. Et pour couronner le tout, une annonce inattendue est venue secouer l'industrie : le jeu ne sera plus une exclusivité totale de l'écosystème Xbox.

Pourquoi le choix du Japon est-il si emblématique ?

Depuis le premier opus, le Japon est la destination la plus réclamée par la communauté. Le pays est le berceau d'une culture automobile unique au monde, mêlant drift dans les cols de montagne (touge), préparation de voitures (tuning) et paysages urbains iconiques.

Playground Games promet de rendre hommage à cet héritage. Les développeurs ont d'ailleurs précisé que les avancées techniques, notamment tirées de l'expérience du DLC Hot Wheels de Forza Horizon 5, leur permettent aujourd'hui de recréer la complexité verticale et l'effervescence de villes comme Tokyo, ce qui était un obstacle majeur par le passé.

Quelle est la stratégie de sortie sur Xbox et PlayStation 5 ?

Microsoft a détaillé une feuille de route en deux temps. Forza Horizon 6 sortira d'abord en 2026 sur les plateformes maison, à savoir les consoles Xbox Series X|S et le PC.

Le jeu sera bien évidemment inclus dès le premier jour dans le Game Pass. La surprise, c'est l'annonce d'une sortie "post-lancement" sur PlayStation 5. Cette décision marque un virage stratégique pour Xbox, qui, conscient du succès phénoménal de la licence (y compris sur la console de Sony avec l'arrivée de Forza Horizon 5), choisit de capitaliser sur sa popularité en l'ouvrant à un public encore plus large, quitte à sacrifier une partie de son exclusivité.

À quoi peut-on s'attendre en termes de contenu ?

Pour l'instant, les détails sont minces et aucune séquence de gameplay n'a été montrée. Le premier teaser se concentre sur l'ambiance et confirme le cadre japonais. On sait que le jeu proposera un monde ouvert qui mélangera l'urbanisme dense de Tokyo et des zones plus rurales et naturelles, comme les environs du Mont Fuji.

Don Arceta, le directeur artistique, a confirmé que le système de saisons dynamiques, emblématique de la série, ferait son retour pour retranscrire la beauté changeante des paysages japonais. Plus d'informations et les premières images de jeu sont attendues pour le début de l'année 2026.

Foire Aux Questions (FAQ)

Le jeu sortira-t-il en même temps sur Xbox et PS5 ?

Non. La sortie est prévue en 2026 d'abord sur Xbox Series X|S et PC (et dans le Game Pass). La version PlayStation 5 arrivera "post-lancement", c'est-à-dire à une date ultérieure qui n'a pas encore été précisée.

Le jeu sera-t-il aussi vaste que les précédents ?

Il devrait être encore plus grand et dense. Les développeurs ont affirmé que la ville de Tokyo dans Forza Horizon 6 serait "probablement l'espace de jeu le plus complexe et détaillé jamais créé dans un jeu Horizon", suggérant une ambition revue à la hausse en termes d'échelle et de détails.

Y aura-t-il des nouveautés majeures dans le gameplay ?

Aucun détail de gameplay n'a été révélé pour le moment. Cependant, le cadre japonais ouvre la porte à de nombreuses possibilités, notamment un accent plus marqué sur la culture du drift, des courses de montagne (touge) et une personnalisation des véhicules encore plus poussée pour coller à l'esthétique JDM (Japanese Domestic Market).