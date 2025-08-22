C'est la rumeur qui enflamme la communauté Forza depuis des années, et elle vient de prendre une tournure très concrète. Le prochain opus de la saga, Forza Horizon 6, devrait bien se dérouler au Japon. L'information provient d'une publication Instagram, depuis effacée, de la société australienne "Cult & Classic", spécialisée dans l'importation de voitures. Le post montrait un membre de l'équipe de développement en train de scanner des "Kei cars" pour leur intégration dans le jeu.

Pourquoi cet indice est-il si important ?

La présence de "Kei cars" est un marqueur quasi infaillible. Ces micro-voitures, soumises à des régulations de taille et de puissance spécifiques, sont une véritable institution au Japon mais sont quasiment inexistantes en dehors de l'archipel.

Le fait que l'équipe de Playground Games se déplace jusqu'en Australie pour scanner des modèles spécifiques, car ils sont introuvables aux États-Unis, prouve leur volonté d'intégrer cet élément clé de la culture automobile japonaise. C'est le genre de détail qui ne trompe pas sur la future localisation du jeu.

Que sait-on d'autre sur ce potentiel Forza Horizon 6 ?

Pour l'instant, très peu de choses ont été confirmées officiellement par Microsoft. Cependant, Phil Spencer, le patron de la division Xbox, a déjà évoqué une sortie pour le prochain Forza en 2026.

Après le succès critique et commercial de Forza Horizon 5 au Mexique, qui a réalisé le meilleur lancement de l'histoire de Xbox, les attentes sont immenses. Le choix du Japon, réclamé à cor et à cri par les fans, serait une décision logique pour maintenir l'engouement et offrir un terrain de jeu iconique, célèbre pour sa scène de "street racing" et ses paysages variés.

Cette fuite est-elle crédible ?

Bien qu'il faille toujours prendre ce genre d'information avec prudence, plusieurs éléments plaident en sa faveur. La publication a été rapidement supprimée, ce qui suggère souvent qu'une information confidentielle a été partagée par erreur.

De plus, le post était très détaillé, nommant le membre de l'équipe et expliquant la démarche. En combinant cet indice avec la demande insistante de la communauté et le calendrier de sortie, l'hypothèse d'un Forza Horizon 6 au Japon devient extrêmement probable. Il ne reste plus qu'à attendre une annonce officielle de la part de Microsoft.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce qu'une "Kei car" ?

Une "Kei car" (ou keijidōsha) est une catégorie de très petites voitures vendues au Japon. Elles bénéficient d'avantages fiscaux et d'assurance en raison de leur faible cylindrée (moins de 660 cm³) et de leurs dimensions réduites. Elles sont omniprésentes dans le paysage automobile japonais.

Quand le jeu sera-t-il officiellement annoncé ?

Aucune date n'a été communiquée par Microsoft ou Playground Games. Cependant, avec une sortie prévue pour 2026, une annonce officielle pourrait avoir lieu dans les grands événements de l'industrie du jeu vidéo au cours de l'année 2025.

Forza Horizon 5 a-t-il eu du succès sur PlayStation ?

Oui, après sa sortie initiale sur Xbox et PC, Forza Horizon 5 a été lancé sur PlayStation 5 où il a également rencontré un grand succès, devenant un hit majeur pour Microsoft sur la console concurrente.