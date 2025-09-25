Mitsubishi fait un retour remarqué sur le marché de la voiture électrique en Europe, et la méthode a de quoi surprendre : cloner l'un des meilleurs modèles du moment pour le vendre moins cher. La marque japonaise a officialisé au Salon de Lyon les tarifs de son nouvel Eclipse Cross, qui n'est autre qu'un Renault Scénic E-Tech à peine redessiné. Produit dans la même usine française, il s'affiche à un prix d'attaque plus agressif, avec des livraisons prévues dès février 2026.

Pourquoi est-il moins cher que le Scénic ?

C'est l'argument choc de ce lancement. Le Mitsubishi Eclipse Cross, dans sa version "grande autonomie" dotée de la batterie de 87 kWh, est proposé à partir de 44 990 euros. C'est précisément 2 000 euros de moins que son homologue, le Renault Scénic E-Tech. Cette tarification le positionne de manière très compétitive sur le segment des voitures électriques capables de dépasser les 600 km d'autonomie.





Le véritable atout, c'est que cette différence de prix ne se fait pas au détriment du bonus écologique. Comme il est assemblé aux côtés du Scénic dans l'usine de Douai, en France, l'Eclipse Cross est pleinement éligible à l'aide gouvernementale, ce qui peut encore réduire la facture de plusieurs milliers d'euros.

Quelles sont les différences avec le modèle de Renault ?

Le diable se cache dans les détails, et l'écart de prix aussi. Si les deux véhicules sont techniquement identiques, la version de base de l'Eclipse Cross est un peu moins bien équipée que celle du Scénic. L'écran central, par exemple, mesure 9 pouces contre 12 pour le Renault. Il conserve néanmoins le très apprécié système d'exploitation Android Automotive avec la navigation Google intégrée.





Esthétiquement, les changements sont minimes : Mitsubishi s'est contenté de redessiner le bouclier avant et d'apporter quelques retouches à l'arrière. À l'intérieur, seul le logo sur le volant change. On retrouve donc les mêmes qualités, notamment une habitabilité généreuse et un coffre de 478 litres.

Quelle est la stratégie de Mitsubishi derrière ce clonage ?

Ce n'est pas une première. C'est la quatrième fois que Mitsubishi pioche dans le catalogue de son partenaire Renault pour étoffer sa gamme en Europe. Cette stratégie de "rebadgage" permet au constructeur japonais de revenir rapidement sur le marché de l'électrique avec un produit éprouvé et salué par la critique, tout en réduisant drastiquement les coûts de développement.





Pour le consommateur, c'est une opportunité d'accéder à l'une des meilleures voitures électriques du moment à un tarif plus attractif. Mitsubishi a d'ores et déjà annoncé qu'une version avec la petite batterie de 60 kWh, offrant environ 430 km d'autonomie, viendrait compléter la gamme en 2026, probablement à un prix encore plus compétitif.

Foire Aux Questions (FAQ)

Le Mitsubishi Eclipse Cross est-il vraiment un Renault Scénic ?

Oui, techniquement, c'est le même véhicule. Il partage la même plateforme, les mêmes motorisations, les mêmes batteries et est construit dans la même usine. Les seules différences sont d'ordre esthétique (face avant, logos) et concernent quelques équipements de série sur la finition d'entrée de gamme.

Quelle est l'autonomie réelle de l'Eclipse Cross ?

L'homologation officielle est en cours, mais Mitsubishi annonce une autonomie "supérieure à 600 km" pour la version équipée de la batterie de 87 kWh. On peut s'attendre à un chiffre très proche des 625 km WLTP du Renault Scénic équivalent. Une future version avec une batterie de 60 kWh devrait proposer environ 430 km d'autonomie.

Quand pourra-t-on acheter ce nouveau modèle ?

Les commandes pour le Mitsubishi Eclipse Cross sont déjà ouvertes en France. Les premières livraisons sont prévues pour le mois de février 2026.