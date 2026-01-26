La présentation de Forza Horizon 6 lors du Xbox Developer Direct a laissé un goût amer aux joueurs français. Alors que le titre de Playground Games s'annonce spectaculaire, il sera amputé de ses voix françaises à sa sortie le 19 mai.

Une décision choc qui a immédiatement enflammé la communauté et soulevé des questions bien plus profondes qu'une simple absence de localisation.

Quelle est la raison officielle de cette absence ?

Face au mécontentement général, le compte X officiel de Forza Horizon France a tenté de calmer le jeu. Il a confirmé que si les menus et sous-titres seraient bien en français, le doublage français audio "n'est pas disponible pour le moment". Une formulation qui laisse la porte ouverte à un ajout ultérieur, sans pour autant garantir quoi que ce soit.

La VF audio n'est pas disponible pour le moment. On espère pouvoir reprendre les négociations rapidement avec les acteurs français pour pouvoir continuer de créer du contenu en VF. En attendant, il sera toujours possible d'avoir les sous-titres et menus en Français. — Forza Horizon en Français (@ForzaHorizonFR) January 23, 2026

Le studio a également évoqué son espoir de "reprendre les négociations rapidement avec les acteurs français". Cette déclaration confirme une rupture dans le dialogue et un désaccord profond, dont la nature exacte reste non précisée par Xbox, alimentant ainsi toutes les spéculations et l'inquiétude des joueurs fidèles.

L'intelligence artificielle est-elle au cœur du conflit ?

Tout porte à croire que le point de blocage concerne l'intelligence artificielle. Le mouvement #TouchePasMaVF, lancé par les comédiens français pour protéger leur métier face aux dérives de l'IA, résonne particulièrement fort dans ce contexte. La principale crainte est l'inclusion de clauses contractuelles qui forceraient les acteurs à céder les droits sur leur voix pour entraîner des algorithmes.

En février 2025, le casting français d'Apex Legends avait déjà claqué la porte pour des raisons similaires. L'appétit de Microsoft pour l'IA étant bien connu, l'hypothèse d'un bras de fer sur ce sujet semble donc plus que plausible et explique la situation de blocage actuelle.

Quelles conséquences pour les futurs jeux Xbox ?

Si l'absence de voix françaises peut sembler anecdotique pour un jeu de course, elle crée un précédent inquiétant. Le studio Playground Games est également aux commandes du très attendu RPG Fable, un titre où la qualité du doublage est absolument essentielle pour l'immersion des joueurs.

Si aucun accord n'est trouvé pour Forza Horizon 6, Fable et d'autres futures grosses productions Xbox pourraient subir le même sort. La marque risque ainsi un important revers d'image sur le marché français, historiquement attaché à la qualité des localisations, et pourrait voir des appels au boycott se multiplier.

Foire Aux Questions (FAQ)

Forza Horizon 6 sera-t-il entièrement en anglais ?

Non, seuls les dialogues audio seront en anglais. Les menus et les sous-titres seront bien disponibles en français dès la sortie du jeu.

Cette situation est-elle définitive ?

Xbox a déclaré espérer "reprendre les négociations". Un accord pourrait donc être trouvé pour ajouter la VF via une mise à jour post-lancement, mais rien n'est garanti pour le moment.

Quels autres jeux pourraient être concernés ?

Le principal concerné est Fable, également développé par Playground Games. D'autres exclusivités Xbox pourraient être impactées si ce conflit sur l'IA et les contrats de doublage persiste.