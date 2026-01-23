L'événement Xbox Developer Direct du 22 janvier 2026 a tenu toutes ses promesses en offrant aux joueurs une vision claire de l'avenir proche de l'écosystème de Microsoft.

Loin des bandes-annonces énigmatiques, la firme a misé sur des présentations de gameplay substantielles pour ses projets majeurs. Au centre de toutes les attentions se trouvaient le retour d'une franchise légendaire et le nouvel opus d'une série devenue la référence visuelle du jeu de course.

Fable, un retour aux sources modernisé ?

Dix ans après la fermeture de Lionhead Studios, le monde d'Albion se prépare à renaître de ses cendres. Le reboot du jeu de rôle Fable a été longuement présenté, confirmant les ambitions du studio Playground Games, pourtant plus connu pour ses jeux de course. Le développement, décrit comme chaotique par certains, a notamment impliqué un changement de moteur graphique en cours de route pour l'Unreal Engine d'Epic Games.

Le résultat semble cependant à la hauteur d'une décennie d'attente. L'objectif est clair : conserver l'humour très british et le système de choix moraux qui ont fait le sel de la saga originale. La promesse "Vos choix changeront le monde" est prise au pied de la lettre : un géant vaincu restera étendu sur la carte, modifiant le paysage de façon permanente. L'aventure débutera comme dans le jeu de 2004, en incarnant un enfant destiné à devenir un héros... ou un tyran.

Forza Horizon 6, la vitrine technique ultime ?

Si Fable joue sur la corde de la nostalgie et de l'aventure, Forza Horizon 6 a prouvé qu'il visait une fois de plus le titre de vitrine technologique de la génération actuelle. Oubliez le Mexique de l'épisode précédent, direction le Japon. Les premières images sont époustouflantes, avec des paysages variés allant des montagnes majestueuses aux forêts de bambous, en passant par des zones portuaires industrielles et des villes illuminées.

Le studio parle d'une "vision condensée, fluide et fidèle" du pays asiatique. Le contenu s'annonce colossal, avec plus de 550 voitures disponibles dès le lancement et une nouvelle mécanique de progression inspirée de la culture locale : le journal de tampons. Chaque découverte et chaque épreuve validée viendront enrichir ce carnet de souvenirs virtuel, renforçant le sentiment d'exploration.

Quelle est la stratégie globale de Microsoft ?

Ces deux blockbusters ne sont que la partie visible d'une stratégie plus large. Le Developer Direct a également mis en lumière d'autres projets comme Beast of Reincarnation, un action-RPG développé par Game Freak (les créateurs de Pokémon), et Kiln, un concept original mêlant création de poterie et combat en arène. Ces titres montrent une volonté claire de diversifier le catalogue Xbox pour toucher tous les publics.

Le fil rouge de toutes ces présentations reste sans surprise le Game Pass. Chaque jeu annoncé, qu'il s'agisse d'une superproduction ou d'un titre plus modeste, sera disponible dès le premier jour dans l'abonnement de Microsoft. La manœuvre est claire : bâtir un écosystème où la valeur perçue du service justifie à elle seule l'investissement dans une console ou un PC.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quand sortira le nouveau Fable ?

Le reboot de Fable est officiellement attendu pour l'automne 2026. Aucune date précise n'a encore été communiquée par Playground Games ou Microsoft.

Sur quelles plateformes Fable et Forza Horizon 6 seront-ils disponibles ?

Les deux jeux sortiront sur Xbox Series X|S et PC. Ils sont également prévus pour une sortie ultérieure sur PlayStation 5, confirmant la nouvelle stratégie multiplateforme de Microsoft.

Les jeux annoncés seront-ils intégrés au Game Pass ?

Oui, absolument. Tous les jeux présentés lors du Xbox Developer Direct, y compris Fable, Forza Horizon 6, Beast of Reincarnation et Kiln, seront disponibles dans le Xbox Game Pass et le PC Game Pass dès le jour de leur sortie.