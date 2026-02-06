C'est une avancée significative pour la diffusion télévisuelle en Europe. À l'occasion des Jeux Olympiques d'hiver de Milan-Cortina 2026, qui se tiendront du 6 au 22 février, France Télévisions adoptera le standard HDR10+ et Dolby Vision. Une véritable première sur le continent pour le format promu par Samsung, qui marque l'abandon du HDR10 statique au profit d'une technologie dynamique bien plus performante pour les contenus en direct.

Qu'est-ce que cette avancée change concrètement pour le téléspectateur ?

La différence est fondamentale : fini l'image uniforme, place au dynamisme. Contrairement au HDR10 classique qui applique un seul et même réglage de luminosité et de contraste pour l'intégralité d'un programme, le HDR10+ analyse et ajuste ces paramètres en temps réel, pour chaque scène. C'est le passage d'une photo à un film en termes de gestion de la lumière, une évolution qui prend tout son sens dans le cadre d'événements sportifs.

Pour des retransmissions comme les JO, l'impact est direct. Imaginez le contraste entre une piste de ski inondée de soleil et l'intérieur d'une patinoire. Grâce à cette technologie, l'image préserve un niveau de détail exceptionnel aussi bien dans les zones très claires que dans les ombres les plus profondes, offrant une fidélité visuelle accrue sur les téléviseurs compatibles.

Au-delà de l'image, quelle expérience sonore est proposée ?

L'immersion ne s'arrête pas à la qualité vidéo. France 2 va également déployer une expérience audio considérablement enrichie grâce à la technologie Dolby AC-4. Les possesseurs de téléviseurs compatibles se verront offrir une véritable personnalisation de l'expérience sonore, une fonctionnalité rare pour une diffusion en direct.

Concrètement, trois options de mixage audio seront mises à disposition des téléspectateurs. D'abord, un mixage traditionnel équilibrant les commentaires sportifs et le son d'ambiance. Ensuite, une version où les voix des commentateurs sont rehaussées de 6 dB pour une meilleure intelligibilité. Et enfin, une piste "puriste" proposant uniquement le son d'ambiance, pour vivre l'événement comme si on y était, sans aucun commentaire.

Quel est l'enjeu pour France Télévisions et le marché européen ?

Pour France Télévisions, c'est la confirmation d'un engagement stratégique vers l'UHD native, dans la continuité du succès de la diffusion de Paris 2024. Jacques Donat-Bouillud, directeur de la distribution du groupe, évoque une expérience qui placera le spectateur "sur la piste ou la patinoire avec les athlètes". C'est une claire montée en gamme et une volonté d'offrir une qualité de diffusion premium.

Cette initiative est aussi un signal fort pour le marché européen. Alors que le HDR10+ est déjà bien implanté aux États-Unis, cette première diffusion en France ouvre la voie à une adoption plus large sur le continent. Avec des événements planétaires comme la Coupe du Monde de la FIFA 2026 en ligne de mire, cette technologie a tout pour devenir un nouveau standard de diffusion.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quels téléviseurs sont compatibles avec le HDR10+ ?

La majorité des téléviseurs Samsung commercialisés depuis 2018 supportent nativement le HDR10+. De plus en plus d'autres fabricants intègrent ce standard, qui est géré par la HDR10+ Technologies, une association comptant près de 170 membres. Il est conseillé de vérifier les spécifications techniques de son appareil.

Faut-il un équipement spécial pour le son Dolby AC-4 ?

Oui, pour bénéficier des différentes pistes audio immersives, il est indispensable de posséder un téléviseur compatible avec le décodage du format Dolby AC-4. Cette fonctionnalité permet de choisir entre les différents mixages sonores proposés par France 2 UHD.

Cette diffusion sera-t-elle accessible à tous ?

La diffusion en UHD HDR10+ sera disponible sur le canal France 2 UHD. Il est accessible via la TNT pour les zones couvertes par l'émetteur correspondant, ainsi que via les offres de certains opérateurs internet qui incluent ce flux dans leurs bouquets TV.