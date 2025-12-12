À l'approche des Jeux olympiques d'hiver de Milan-Cortina, qui se tiendront du 6 au 22 février 2026, le service public audiovisuel s'apprête à franchir un nouveau cap technologique. Après une première expérience en 4K HDR10 lors des JO de Paris 2024, France Télévisions annonce une mise à jour majeure pour sa chaîne France 2 UHD. L'objectif est simple : offrir une expérience visuelle encore plus immersive et réaliste aux téléspectateurs.

Pourquoi ce changement de technologie est-il si important ?

Jusqu'à présent, la diffusion se basait sur le format HDR10 classique. Une technologie efficace, mais limitée. Le principe est d'envoyer une consigne de luminosité unique pour l'intégralité d'un programme, ce qui peut entraîner des scènes surexposées ou au contraire trop sombres, notamment sur des images à fort contraste.

La bascule vers des standards plus avancés va corriger ce défaut. Une évolution qui promet de transformer le rendu des épreuves sportives, particulièrement celles se déroulant sur des étendues de neige, souvent problématiques avec le HDR standard.

Alors que les JO d'hiver 2026 arrivent dans - de 60 jours,



France 2 UHD va passer en HDR10+ et Dolby Vision à partir du 26 janvier 2026 chez France Télévision.



Ces nouveaux formats seront repris à cette date sur la TNT (et donc Fransat) ainsi que chez les opérateurs pouvant… pic.twitter.com/etB5A25zuH — Ultra-K.fr (@ultrakfr) December 8, 2025

Le changement, prévu pour le 26 janvier 2026, va permettre à France 2 d'utiliser des métadonnées dynamiques. Concrètement, le signal vidéo enverra des instructions spécifiques au téléviseur scène par scène, voire image par image. Le téléviseur pourra ainsi adapter la luminosité, le contraste et la saturation en temps réel pour un rendu optimal à chaque instant. C'est une véritable amélioration de la qualité d'image qui se profile.

Quels formats seront adoptés et pour quelle compatibilité ?

La chaîne publique va adopter simultanément deux technologies de pointe : le Dolby Vision et le HDR10+. Ces deux standards, bien que concurrents, reposent sur le même principe de métadonnées dynamiques. Historiquement, des marques comme LG et Sony privilégient le Dolby Vision, tandis que Samsung est un fervent défenseur du HDR10+. Cependant, la plupart des téléviseurs haut de gamme récents sont compatibles avec les deux formats, ce qui simplifiera la vie des utilisateurs.

Que les possesseurs d'écrans plus anciens se rassurent : la compatibilité descendante est assurée. Si votre téléviseur n'est pas compatible avec ces formats avancés, le signal basculera automatiquement en HDR10 standard. Personne ne sera donc laissé sur le carreau, même si l'amélioration de l'image ne sera pas perceptible sans le matériel adéquat. La seule inconnue technique reste la partie audio, le retour du son Dolby Atmos étant espéré mais non confirmé.

Comment recevoir ce nouveau signal ultra haute définition ?

C'est là que réside la principale incertitude. Le nouveau flux sera disponible sur la TNT (canal 52) et via Fransat dès le 26 janvier, à condition de disposer d'un téléviseur récent avec un tuner compatible. Du côté des fournisseurs d'accès, seul l'opérateur indépendant OrneTHD, réputé pour la qualité de son signal non compressé, a confirmé la reprise de ces nouveaux formats à la date prévue. Les opérateurs nationaux comme Orange, Free, SFR et Bouygues gardent pour l'instant le silence.

Leurs décodeurs les plus récents sont théoriquement compatibles, mais une mise à jour pourrait être nécessaire. Cette initiative du service public pourrait cependant avoir un effet d'entraînement. En montrant la voie de la véritable ultra haute définition native, France 2 met la pression sur les chaînes privées, qui ont souvent recours à de la pseudo-4K (un simple upscaling d'images 1080p) pour leurs retransmissions sportives afin de limiter les coûts.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quelle est la date de lancement de ces nouveaux formats sur France 2 UHD ?

Le basculement vers le Dolby Vision et le HDR10+ est officiellement prévu pour le 26 janvier 2026, juste avant le début des Jeux olympiques d'hiver.

Mon téléviseur actuel sera-t-il compatible ?

Si votre téléviseur est récent et compatible 4K HDR, il y a de fortes chances. Les modèles haut de gamme gèrent souvent le Dolby Vision et le HDR10+. Dans le cas contraire, vous recevrez automatiquement le signal en HDR10 standard, sans l'amélioration dynamique.

Qu'en est-il de la qualité sonore ?

Le retour du son immersif Dolby Atmos est espéré par de nombreux téléspectateurs pour accompagner cette montée en gamme de l'image, mais France Télévisions n'a pas encore communiqué officiellement sur ce point précis.