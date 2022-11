En 2015, Free créé la surprise en lançant sa première box Internet opérant sous Android TV. La box profitait de deux nouveautés majeures : son environnement, mais également sa capacité à prendre en charge la 4K.

La Freebox Mini 4K se veut particulièrement compacte, elle reprend en partie le design de la Freebox Revolution avec un monolithe noir associé à un player de taille plus réduite encore.

Free-lance ainsi une nouvelle offre d'entrée de gamme qui vient moderniser son parc afin de remplacer les anciennes Freebox V5 qui côtoient les Freebox Revolution orientées vers le haut de gamme. Il s'agissait également de proposer une offre d'entrée de gamme compatible fibre optique à l'ensemble des usagers.

Free va de l'avant avec ses Freebox Pop et Delta

Depuis, Free a renouvelé sa gamme avec les Freebox Delta, Delta S et Pop, et la Mini 4K n'a plus vraiment sa place. C'est ainsi que l'offre Freebox Mini 4K a récemment disparu du site de Free. Il est désormais impossible de procéder à un test d'éligibilité avec l'offre Freebox Mini 4K, signe que Free ne proposera plus sa box.

Notons que par le passé, Free avait déjà fait disparaitre la Mini 4K de son site avant de la faire revenir deux semaines plus tard avec une hausse de prix de 1€ sur l'abonnement. Reste que pour cette fois, difficile d'espérer revoir la box revenir alors que Free dispose d'une gamme complète d'offres plus modernes.