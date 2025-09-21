En ce moment, Free vous offre la mise en service pour toute nouvelle souscription à une offre Freebox (hors Box 5G), avec conservation du numéro de téléphone. 

Le remboursement des 49 € de frais de mise en service s’effectue sur demande depuis l’Espace Abonné, dans un délai de 4 mois après l’activation de la ligne.

Jusqu’à 100 € de frais de résiliation sont également pris en charge par Free lors de votre changement d’opérateur.

Freebox Pop - mise en service offerte

À cette occasion, Free met en avant la Freebox Pop, sa box fibre avec TV la plus abordable.

Elle propose :

  • Jusqu'à Gbit/s partagés en débit descendant et jusqu'à 900 Mbit/s en débit montant,
  • La dernière norme WiFi 7,
  • Un répéteur Wi-Fi 7 inclus sur demande,
  • Le Player TV Free 4K avec OQEE by Free et plus de 260 chaînes incluses,
  • L'application OQEE by Free,
  • Les appels illimités vers les mobiles en France métropolitaine, DOM et certaines destinations définies (Etats-Unis, Chine, Canada, Cambodge...) ainsi que vers les fixes de plus de 110 destinations.

freebox-pop

Découvrir la Freebox Pop avec 5 Gbit/s, WiFi 7 et frais de mise en service remboursés


