En ce moment, Free vous offre la mise en service pour toute nouvelle souscription à une offre Freebox (hors Box 5G), avec conservation du numéro de téléphone.

Le remboursement des 49 € de frais de mise en service s’effectue sur demande depuis l’Espace Abonné, dans un délai de 4 mois après l’activation de la ligne.

Jusqu’à 100 € de frais de résiliation sont également pris en charge par Free lors de votre changement d’opérateur.

À cette occasion, Free met en avant la Freebox Pop, sa box fibre avec TV la plus abordable.

Elle propose :

Jusqu'à 5 Gbit/s partagés en débit descendant et jusqu'à 900 Mbit/s en débit montant ,



La dernière norme WiFi 7 ,

Un répéteur Wi-Fi 7 inclus sur demande,

Le Player TV Free 4K avec OQEE by Free et plus de 260 chaînes incluses,

L'application OQEE by Free,

Les appels illimités vers les mobiles en France métropolitaine, DOM et certaines destinations définies (Etats-Unis, Chine, Canada, Cambodge...) ainsi que vers les fixes de plus de 110 destinations.

Découvrir la Freebox Pop avec 5 Gbit/s, WiFi 7 et frais de mise en service remboursés



