En ce moment, Orange propose son forfait mobile sans engagement 120 Go 5G à 19,99 €/mois au lieu de 24,99 €/mois pour les nouveaux clients grâce au code HELLOMOBILE (ou 14,99 €/mois pour les 18-26 ans).

Mais il existe une astuce pour l'obtenir à un prix encore plus bas, tout en testant gratuitement le réseau Orange.

Pour la première fois en France, Orange propose en effet de tester gratuitement la qualité de son réseau mobile sans avoir besoin de changer d'opérateur. L'opération se déroule via l'application Orange Hello 5G pour les smartphones compatibles eSIM.

L'offre de test : Téléchargez l'application jusqu'au 15 octobre et faites partie des 50 000 premiers inscrits pour recevoir une eSIM avec 20 Go d'internet mobile offerts, valables pendant 31 jours.

Le bénéfice : À l'issue de cet essai, vous obtiendrez un code promo exclusif dans l'application. Ce code vous permettra de souscrire à la Série Spéciale 120 Go 5G pour seulement 14,99 €/mois.

Voici un rappel de ce que comprend le forfait :

120 Go d'internet 5G en France métropolitaine,

en France métropolitaine, Appels, SMS, MMS illimités depuis la France vers la France et les DOM et depuis l'UE, DOM, Suisse / Andorre vers ces zones et la France,

+ 50 Go d'internet en UE, DOM, Suisse et Andorre,

Carte SIM à 10 €.

En ce moment, vous pouvez aussi bénéficier de -50% pendant 6 mois sur ChatGPT Plus jusqu'au 8 octobre inclus en souscrivant à ce forfait.

Découvrir le forfait Orange Série Spéciale 120 Go 5G



