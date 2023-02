Les groupes audiovisuels France Télévisions, M6 et TF1 ont officiellement annoncé mercredi l'arrêt de la plateforme Salto. Depuis le début de la semaine, il n'était déjà plus possible de souscrire un abonnement, tandis que des contenus en avant-première n'étaient plus disponibles.

Fin 2022, Salto avait modifié son offre en l'axant autour de deux formules. Un unique forfait mensuel à 7,99 € et l'introduction d'un forfait annuel à 69,90 €, toujours avec un mois d'essai gratuit. La résiliation d'un abonnement peut se faire en se connectant directement sur le site de Salto.

Pour les abonnés de Salto, une communication spécifique devait être prochainement envoyée, afin de les informer des conséquences sur leur abonnement en cours, tout en précisant " le calendrier d'arrêt de la plateforme et des abonnements. "

Un remboursement au prorata

L'arrêt effectif de Salto interviendra à la fin du mois mars. " Si votre abonnement est toujours actif en date du 27 mars prochain, il sera automatiquement résilié. Vous ne pourrez alors plus accéder à votre compte Salto, et ne serez plus facturé(e) ", peut-on lire.

Il y aura un remboursement au prorata du nombre de jours qui restent sur un mois en cours. Le remboursement avec l'abonnement annuel n'est toutefois pas directement évoqué. Ce devrait également être au prorata de ce qui reste... si tout se passe bien.

Dès le début du mois et avec les rumeurs d'une proche annonce funeste pour Salto, des abonnés ayant souscrit au forfait annuel avaient commencé à s'interroger sur l'éventualité d'un remboursement partiel.