Via le spécialiste des ventes événementielles sur internet Veepee, Free continue de proposer des offres à prix avantageux, même si c'est de manière moins fréquente que par le passé. C'est notamment le cas avec des offres Freebox et la Freebox Révolution, dont la retraite commerciale n'a pas encore totalement sonné en dépit d'une présence de plus en plus discrète lors des tests d'éligibilité.

Aujourd'hui à 19h, Free va donner le coup sur Veepee d'une vente privée Freebox Révolution avec Canal+ Séries. A priori et compte tenu des offres promotionnelles précédentes, il est à attendre l'intégration de Canal+ Séries offert pendant un an, voire Amazon Prime offert durant six mois, à l'offre standard Freebox Révolution avec TV by Canal.

Grosse ou petite réduction de prix ?

Reste toutefois à connaître le prix de l'offre promotionnelle Freebox par le biais de Veepee qui sera donc dévoilé en début de soirée. Un œil dans le rétroviseur laisse supposer 14,99 € par mois pendant un an, puis 39,99 € par mois. Néanmoins, Free a également su être plus généreux l'été dernier, avec un prix de 9,99 € par mois pendant un an.

À titre de comparaison, l'offre Freebox Révolution avec TV by Canal - sans Canal+ Séries offert - est habituellement proposée à 19,99 € par mois pendant 1 an, puis 44,99 € par mois.

Les offres à prix réduit par le biais de Veepee s'adressent aux non abonnés à une offre fixe de Free sur les 30 derniers jours et membres de Veepee.

Avant les prochains résultats de 2022

L'annonce d'une offre Freebox Révolution par l'intermédiaire de Veepee démontre que Free n'est pas encore prêt à tourner la page de la Freebox Révolution qui a été lancée fin 2010. Du reste, elle profite toujours de l'ajout de quelques nouveautés.

Maison mère de Free, Iliad a prévu de publier ses résultats annuels 2022 le 16 mars prochain, avec la présentation des performances commerciales pour le dernier trimestre. Au 30 septembre 2022, Free comptait 7,1 millions d'abonnés Freebox, dont 4,5 millions d'abonnés en fibre optique.

Le taux d'adoption de la fibre optique était ainsi de l'ordre de 63 %, avec environ 30 millions de prises raccordables.