.C’est une information qui a failli passer inaperçue, nichée au cœur d’un document que peu d'utilisateurs consultent : la brochure tarifaire. Free Mobile y pose pourtant les jalons d’une petite révolution pour son réseau.

L'opérateur s'apprête à activer pour la première fois la 5G sur la nouvelle bande de fréquence 2100 MHz, rejoignant ainsi ses concurrents qui l'exploitent déjà. Une évolution technique qui, si elle se concrétise rapidement, pourrait améliorer sensiblement l’expérience des abonnés.

Pourquoi cette nouvelle fréquence 2,1 GHz est-elle stratégique ?

Pour bien comprendre l'enjeu, il faut se rappeler le fonctionnement des ondes. Plus une fréquence est basse, comme le 700 MHz largement utilisé par Free, meilleure est sa portée et sa pénétration dans les bâtiments. En revanche, les débits sont plus limités. À l’inverse, la bande 3,5 GHz offre des vitesses très élevées mais peine à couvrir de vastes zones ou à traverser les murs épais. L'ajout de cette nouvelle fréquence est donc une décision clé pour la qualité de la 5G de l'opérateur.

? Free préparerait-il l'arrivée de la 5G en 2100 mhz ?

C'est du moins ce que laisserait penser la nouvelle brochure tarifaire du Forfait Free 5G+. Figurerait aussi une possible agrégation triple bande 3500+2100+700 Mhz en 5G+.

Bien entendu, il faudra attendre pour + d'infos ? pic.twitter.com/TbTFtLODCX — Alex ? (@AlxTelconnected) January 18, 2026

La bande 2,1 GHz se positionne comme le compromis idéal entre ces deux extrêmes. Elle offre un équilibre parfait entre capacité et couverture, permettant d'augmenter significativement les performances là où le 3,5 GHz est moins efficace. D'après la brochure de Free, cette bande permettrait d'atteindre des débits théoriques jusqu'à 1 Gbit/s en réception, une nette amélioration pour les zones denses et en intérieur.

Qu'est-ce que l'agrégation triple bande va apporter concrètement ?

Mais la véritable surprise ne s'arrête pas là. Free Mobile ne se contente pas d'ajouter une fréquence, l'opérateur prépare une 5G+ surpuissante grâce à une agrégation triple bande. Concrètement, cette technologie permet de combiner simultanément les bandes 3,5 GHz, 2,1 GHz et 700 MHz pour offrir le meilleur des trois mondes à l'utilisateur.

Cette architecture réseau, encore rare sur le marché français où seul Orange pratique une agrégation double, permettrait d'optimiser à la fois la couverture, la stabilité du réseau et les vitesses de connexion. Free évoque un débit théorique pouvant grimper jusqu’à 1,6 Gbit/s en réception. C'est une manœuvre technique ambitieuse pour reprendre l’avantage et proposer une expérience 5G+ parmi les plus robustes du marché.

Quand et où cette technologie sera-t-elle disponible ?

Pour l'instant, l'opérateur de Xavier Niel reste très discret sur ses plans. Aucune communication officielle n’a accompagné la mise à jour de sa brochure tarifaire, et aucun calendrier précis n'a été dévoilé. Cette stratégie du silence laisse planer le doute sur l'ampleur et la rapidité du déploiement national, même si les intentions sont désormais claires. Bien que le calendrier reste flou, l'impact sur les débits pour les utilisateurs parisiens pourrait être rapidement perceptible.

Free a tout de même confirmé que le déploiement est en cours. Cependant, cette avancée technologique est, pour l'instant, limitée à Paris uniquement. Les abonnés des autres régions devront donc patienter avant de pouvoir profiter de cette amélioration significative du réseau 5G et 5G+ de l'opérateur.

Foire Aux Questions (FAQ)

La 5G 2,1 GHz est-elle déjà active chez Free Mobile ?

Oui, le déploiement technique a débuté mais il est pour le moment exclusivement limité à la ville de Paris. Aucune date n'a été communiquée pour une extension au reste du territoire français.

Mon smartphone est-il compatible avec cette nouvelle fréquence ?

La grande majorité des smartphones 5G récents sont compatibles avec la bande de fréquence 2,1 GHz (aussi connue sous le nom de bande n1). Pour en être certain, il est conseillé de vérifier les spécifications techniques de votre appareil.

Vais-je voir une différence immédiate sur mon forfait ?

Seuls les abonnés situés à Paris et disposant d'un terminal compatible pourront potentiellement constater une amélioration des débits et de la stabilité de leur connexion 5G, notamment dans les lieux clos.