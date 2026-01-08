Sans annonce officielle, la firme de Cupertino a débloqué une capacité matérielle déjà présente mais bridée au niveau logiciel sur des millions de machines. Cette mise à jour, repérée dans les documents techniques de déploiement, concerne les appareils dotés de puces compatibles Wi-Fi 6E et tournant sous les versions récentes de macOS et iPadOS.

Une amélioration de performance bienvenue, qui aligne les capacités de la bande 5 GHz sur celles, jusqu'ici exclusives, de la bande 6 GHz.

Quels sont les appareils concernés par cette mise à jour ?

Cette bonne nouvelle ne touche pas tous les utilisateurs. Seuls les appareils récents, équipés d'une puce compatible, peuvent en profiter. Concrètement, si vous possédez un Mac ou un iPad récent, il y a de fortes chances que votre machine soit concernée par cette amélioration silencieuse déployée par Apple. L'entreprise a simplement activé une capacité matérielle qui dormait dans ses puces les plus modernes.

La liste des bénéficiaires inclut les MacBook Pro 14 et 16 pouces (dès les puces M2), les MacBook Air (à partir du M3), les iMac M3 et M4, ainsi que les Mac mini et Mac Studio équipés d'une puce M2 ou supérieure. Côté tablettes, les iPad Pro (puces M2 et M4), les iPad Air (M2 et M3) et l'iPad mini (A17 Pro) sont également éligibles. Le point commun de tous ces appareils est leur prise en charge native du Wi-Fi 6E, une norme qui justifie la présence du matériel nécessaire.

Comment cette technologie fonctionne-t-elle concrètement ?

Le Wi-Fi fonctionne en utilisant des "canaux" pour transmettre les données. Plus un canal est large, plus il peut transporter d'informations simultanément, un peu comme une autoroute à plusieurs voies. Jusqu'à présent, les appareils Apple se limitaient à une largeur de 80 MHz sur la bande 5 GHz. La mise à jour double cette capacité en autorisant des canaux de 160 MHz, ce qui permet de doubler les débits théoriques maximums, passant ainsi de 1200 à 2400 Mb/s.

Pour en bénéficier, il faut bien sûr disposer d'un routeur ou d'une box internet compatible avec le 160 MHz sur la bande 5 GHz. C'est le cas de la plupart des box récentes comme la Livebox 6 et 7 d'Orange, la Bbox Ultym Wi-Fi 6E ou Wi-Fi 7 de Bouygues, ou encore la Freebox Delta et Ultra. Cette amélioration est particulièrement intéressante pour les transferts de fichiers lourds, les sauvegardes Time Machine sur un NAS ou le streaming en très haute définition.

Le Wi-Fi 6 GHz est-il devenu inutile ?

Pas si vite. Si cette mise à jour rend la bande 5 GHz aussi performante en théorie que la bande 6 GHz, cette dernière conserve des avantages non négligeables. Le principal atout de la bande 6 GHz reste sa faible congestion. En effet, elle est beaucoup moins utilisée que la bande 5 GHz, qui est souvent saturée dans les zones urbaines denses à cause des multiples réseaux Wi-Fi voisins.

Un autre problème potentiel sur la bande 5 GHz est le système DFS (Dynamic Frequency Selection). Cette technologie est conçue pour éviter les interférences avec des installations critiques comme les radars militaires ou météorologiques. Si votre point d'accès détecte un tel radar, il peut automatiquement réduire la largeur du canal à 80 MHz, annulant de fait le gain de performance. La bande 6 GHz, moins encombrée et disposant de plus de spectre, reste donc une option plus stable et fiable pour obtenir les meilleures performances possibles.

Foire Aux Questions (FAQ)

Comment puis-je vérifier si mon Mac utilise le canal de 160 MHz ?

C'est très simple. Maintenez la touche "Option" de votre clavier enfoncée, puis cliquez sur l'icône Wi-Fi dans la barre de menus. Un menu détaillé apparaîtra, et une des lignes indiquera "Largeur du canal". Si vous voyez "160 MHz", c'est que la fonctionnalité est active et fonctionnelle.

Dois-je acheter un nouveau routeur pour en profiter ?

Pas forcément. Vous devez simplement posséder un routeur ou une box internet qui supporte les canaux de 160 MHz sur la bande de fréquences 5 GHz. De nombreuses box fournies par les opérateurs français (Livebox 6/7, Bbox Ultym Wi-Fi 6E/7, Freebox Delta/Ultra) sont déjà compatibles.

Pourquoi Apple n'a pas communiqué sur ce changement ?

Apple est coutumier des améliorations techniques discrètes. Il s'agit ici de l'activation d'une capacité matérielle déjà existante, et non du lancement d'un nouveau produit. La firme a probablement considéré ce changement comme une optimisation de routine, même si l'impact pour l'utilisateur est bien réel.