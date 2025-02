Depuis jeudi, l'application Le Chat de Mistral AI est disponible sur iOS et Android. Auparavant, cet assistant IA concurrent de ChatGPT était uniquement accessible en version web sur chat.mistral.ai.

En plus d'améliorations au programme pour Le Chat, la pépite française de l'IA affiche clairement son ambition de démocratiser sa technologie auprès du grand public.

Cette ambition prend la forme d'un partenariat avec Free. Il est assez inattendu, même s'il faut se souvenir que Xavier Niel a investi dans Mistral AI. À partir du lundi 10 février, Le Chat Pro de Mistral AI sera sans surcoût dans les offres mobiles de Free.

Une belle promotion pour Le Chat et Mistral AI

La possibilité d'un accès gratuit à Le Chat Pro pendant 12 mois (application ou Web) concernera les nouveaux et les abonnés mobiles existants de Free, indépendamment de leur forfait : Forfait Free 5G, Série Free et même le Forfait 2 €. Pour en bénéficier, ils pourront se rendre dans leur Espace Abonné et dans les options afin d'associer un compte Mistral AI.

Le Chat Pro est un abonnement payant que vient d'introduire Mistral AI. Il est assimilé à une version haut de gamme de l'assistant IA. Par rapport à la version gratuite de Le Chat, c'est notamment un nombre illimité de prompts par jour et un accès illimité aux modèles les plus performants. D'autres limites d'accès sont étendues, dont pour les réponses instantanées avec Flash Answers.

L'abonnement Le Chat Pro est normalement au prix de 17,99 € par mois. La proposition de Free (sans engagement) est ainsi une véritable aubaine. Après les 12 mois offerts, c'est le tarif de 17,99 € par mois qui sera appliqué. Le cas échéant, il ne faudra pas oublier de résilier en amont.