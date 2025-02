Disponible en version web depuis près d'un an (chat.mistral.ai), l'assistant IA Le Chat de la start-up française Mistral AI est désormais proposé en tant qu'application mobile sur Android et iOS. Une manière de mieux concurrencer ChatGPT, Gemini, Copilot, DeepSeek et autres.

Une application mobile pour le chatbot de Mistral AI devrait lui permettre de toucher un plus large public et sonne comme une forme de maturité, après avoir fait ses griffes auprès d'entreprises. D'autant que Mistral AI en profite pour introduire un abonnement payant Le Chat Pro à 15 $ par mois, afin de disposer de davantage de capacités.

« Le Chat combine les connaissances pré-entraînées de haute qualité des modèles Mistral avec des informations récentes équilibrées entre la recherche sur le Web, le journalisme solide, les médias sociaux et de nombreuses autres sources pour fournir des réponses nuancées et basées sur des preuves », écrit Mistral AI.

Le Chat est véloce

En vantant les meilleurs modèles de vision et de reconnaissance optique de caractères, Mistral AI met en avant la compréhension des images et des documents par Le Chat avec une grande précision. À noter qu'une connexion à un compte est nécessaire pour soumettre des photos sur smartphone, par exemple.

En préversion, une fonctionnalité baptisée Flash Answers doit permettre à Le Chat de raisonner et de répondre plus rapidement que n'importe quel autre assistant IA. Mistral AI n'hésite pas à parler des moteurs d'inférence les plus rapides de la planète.

Si la génération d'images est dans les cordes de Le Chat, elle est confiée au modèle Black Forest Labs Flux Ultra et permet notamment d'obtenir des images photoréalistes.

Mistral AI mise sur l'open source

Rappelons que Mistral AI est un partisan de l'open source. Cela a encore été le cas récemment avec le modèle Mistral Small 3 sous licence Apache 2.0.