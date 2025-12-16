Comme le laissaient entendre les rumeurs insistantes, ainsi que la sortie d'iOS 26.2 et de watchOS 26.2, l'attente touche vraiment à sa fin pour les abonnés Free Mobile et détenteurs d'une Apple Watch. C'est forcément un mardi, un jour consacré pour ses annonces, que l'opérateur officialise une option eSIM Watch dans ses Forfaits data (Forfait Free 5G et Série Free).

" Tous les abonnés Forfait Free 5G et Série Free, actuels comme nouveaux, bénéficient de l'option eSIM Watch incluse, sans engagement et sans frais d'activation. " La surprise de Free est donc une intégration gratuite de l'option. De quoi mettre la pression sur Orange et SFR avec leur option à 5 € par mois (et frais d'activation de 10 €), tandis que Bouygues Telecom manque à l'appel.

" Votre montre bénéficie automatiquement de votre forfait mobile Free en se connectant au réseau mobile Free. Vous pouvez appeler, écouter de la musique, même si votre mobile reste chez vous. Vous êtes joignable sur votre montre au même numéro que votre ligne mobile. "

Uniquement en 4G

À noter une limitation à la 4G pour l'option eSIM Watch de Free qui est disponible et fonctionne en France métropolitaine, ainsi qu'à l'étranger.

Free précise en outre que l'option eSIM Watch avec l'Apple Watch ne peut être activée que sur une seule montre par ligne mobile. Elle est disponible avec l'Apple Watch Series 6 ou modèle plus récent (avec fonction cellulaire) disposant de la mise à jour watchOS 26.2 au minimum.

La procédure d'activation implique d'allumer l'Apple Watch et de la placer près de l'iPhone pour lancer le processus de configuration, puis de se laisser guider dans l'application sur le téléphone.

L'Apple Watch dans les boutiques Free

En marge de l'option eSIM Watch, Free introduit l'Apple Watch Series 11, l'Apple Watch Ultra 3 et l'Apple Watch SE 3 pour une commercialisation dans ses boutiques.

" Jusqu'au 29 décembre, les abonnés mobiles Free bénéficient d'une offre de remboursement sur demande jusque 50 € pour l'achat de leur Apple Watch (soit 20 € pour Apple Watch SE 3, 40 € pour Apple Watch Series 11 et 50 € pour Apple Watch Ultra 3). "

Free ajoute que la gamme Apple Watch est disponible en boutique Free au comptant ou avec un paiement en 4 fois sans frais, et également au comptant en quelques clics sur mobile.free.fr.