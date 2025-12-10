Après des années d'attente et de rumeurs insistantes, Free Mobile est sur le point de rendre ses forfaits compatibles avec l'Apple Watch cellulaire. Selon plusieurs sources concordantes, le lancement n'est plus qu'une question de jours. Un véritable soulagement pour des milliers d'utilisateurs.

Quel est le calendrier de ce lancement ?

Le timing semble extrêmement précis. L'activation du service serait directement liée à la sortie de la version finale d'iOS 26.2. Apple ayant déjà diffusé la version RC 2 (Release Candidate), le déploiement public est donc imminent. Cette synchronisation n'est pas un hasard : elle est souvent nécessaire pour que les réglages opérateur soient correctement intégrés.

Option Apple Watch Free Mobile – prix inconnu pour l’instant.



Elle devrait normalement être disponible avec la version finale d’iOS 26.2, attendue d’ici quelques heures ou quelques jours.



J’insiste sur le normalement, car tout peut encore évoluer. — Tiino-X83 (@TiinoX83) December 9, 2025

Reste à voir si Free Mobile respectera son calendrier habituel des fameux "mardis Free" pour une annonce officielle. Si tel est le cas, le lancement pourrait être légèrement décalé par rapport à la mise à jour logicielle d'Apple. Dans tous les cas, l'échéance se compte désormais en jours et l'arrivée est quasi-certaine avant les fêtes de Noël.

Quelles sont les implications pour les abonnés ?

Concrètement, les possesseurs d'une Apple Watch cellulaire pourront enfin souscrire à une option pour utiliser leur montre connectée de manière totalement autonome. Fini, le besoin d'avoir son iPhone à proximité pour passer des appels, recevoir des messages ou écouter de la musique en streaming. C'est une véritable libération pour les utilisateurs nomades.

Cela permettra aux abonnés de rattacher leur montre à leur forfait mobile principal via une eSIM dédiée. Jusqu'ici, ils devaient soit se passer de la fonction cellulaire, soit se tourner vers la concurrence, Orange ou SFR, pour profiter de cette fonctionnalité clé.

À quel tarif s'attendre pour cette option ?

C'est la grande inconnue qui agite la communauté. Chez Orange et SFR, l'option est facturée 5 euros par mois, en plus du forfait principal. Free Mobile, l'opérateur connu pour sa politique tarifaire agressive, va-t-il s'aligner ou, comme à son habitude, casser les prix ? L'opérateur de Xavier Niel pourrait bien créer la surprise.

Une option moins chère, voire incluse dans le forfait principal, serait un coup commercial majeur. Cela mettrait une pression considérable non seulement sur ses concurrents directs, mais aussi sur Bouygues Telecom, qui devient de fait le seul grand acteur à faire l'impasse totale sur ce service très demandé.

Foire Aux Questions (FAQ)

Tous les modèles d'Apple Watch seront-ils compatibles ?

Seuls les modèles "Cellular" (ou "GPS + Cellular") de l'Apple Watch sont concernés. Les modèles "GPS" seuls ne disposent pas de la puce nécessaire pour une connexion mobile indépendante.

Faudra-t-il changer de forfait Free pour en profiter ?

A priori non. L'option eSIM devrait être proposée comme un ajout au forfait Free 5G existant. Les détails exacts seront communiqués lors du lancement officiel par l'opérateur.

Bouygues Telecom va-t-il réagir ?

L'arrivée de Free Mobile sur ce segment isole Bouygues Telecom. L'opérateur n'a fait aucune annonce officielle, mais la pression concurrentielle pourrait l'inciter à accélérer ses propres projets pour ne pas perdre de clients.