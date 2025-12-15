Apple a rendu disponible sa dernière mise à jour iOS 26.2 pour les iPhone, mais c'est aussi la salve habituelle de mises à jour pour l'ensemble des systèmes d'exploitation du groupe (iPadOS 26.2, macOS 26.2, watchOS 26.2, tvOS 26.2 et visionOS 26.2). L'attention se porte en particulier sur les ajustements apportés à Liquid Glass.

Quels sont les ajustements apportés au design Liquid Glass ?

La principale modification visible concerne l'écran de verrouillage. Avec iOS 26.2, les utilisateurs peuvent désormais contrôler le niveau de transparence de l'horloge grâce à un curseur d'opacité. Cette option vient compléter les réglages introduits dans iOS 26.1.

Lancé avec iOS 26, le design Liquid Glass a pour but de moderniser l'interface en rendant semi-transparents divers éléments. Cependant, cette refonte a reçu un accueil mitigé, de nombreux utilisateurs se plaignant d'une lisibilité réduite.

Les ajustements successifs, couplés au départ chez Meta d'Alan Dye, le designer à l'origine de Liquid Glass, suggèrent qu'Apple n'est peut-être pas entièrement convaincu de la refonte.

De nouvelles fonctionnalités pratiques pour le quotidien

Les rappels gagnent une option d'urgence qui déclenche une alarme à l'échéance d'une tâche, avec la possibilité de la mettre en attente via une Live Activity. AirDrop se dote d'un système de codes à usage unique pour partager des fichiers avec des personnes qui ne sont pas dans les contacts, créant une connexion sécurisée valable 30 jours.

Apple Music bénéficie également d'une mise à jour avec l'affichage des paroles en mode hors connexion pour les morceaux téléchargés et la mise en avant d'une playlist de morceaux favoris.

Pour les utilisateurs aux États-Unis, la mise à jour active les Enhanced Safety Alerts, des alertes de sécurité renforcées pour les catastrophes naturelles. Les utilisateurs européens, quant à eux, voient enfin arriver la traduction en direct pour les AirPods, une fonctionnalité retardée pour des raisons de législation DMA.

Les nouveautés pour les autres appareils Apple

iPadOS 26.2 marque le retour du multitâche par glisser-déposer, qui avait été retiré lors de la refonte du système de fenêtrage. Les possesseurs d'Apple Watch bénéficient des mêmes alertes de sécurité renforcées que sur iPhone et d'un ajustement dans la classification des scores de sommeil.

Le casque Vision Pro, via visionOS 26.2, étend son mode Voyage aux voitures et bus, et prend en charge de nouveaux accessoires comme Logitech Muse pour le dessin.

macOS 26.2 intègre une fonction Edge Light qui simule un éclairage de studio pour les appels vidéo, tandis que tvOS 26.2 permet de créer des profils sans compte Apple et d'instaurer un mode restreint par âge.