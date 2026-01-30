Free vient de procéder à un ajustement de taille sur son offre la plus emblématique. Sans communication officielle, l'opérateur a modifié en profondeur son forfait à 2 €, qui se limitait historiquement à 2 heures d'appels et 50 Mo de données. Désormais, une version bien plus généreuse est mise en avant par défaut, marquant un tournant stratégique pour l'opérateur de Xavier Niel.

Pourquoi ce changement rend-il l'offre bien plus attractive ?

La nouveauté majeure réside dans l'ergonomie du site : l'option « Booster 1 Go » est maintenant cochée par défaut lors de la souscription. Concrètement, cela signifie que les nouveaux clients bénéficient automatiquement des appels, SMS et MMS illimités ainsi que d'une enveloppe de 1 Go de data en 4G. Le plus intéressant est que cette option est proposée gratuitement.

Cette modification met fin à une certaine confusion. Auparavant, oublier de cocher cette option pouvait contraindre l'utilisateur à payer des frais d'activation de 10 € pour en bénéficier plus tard. L'ancienne formule à 50 Mo et 2h d'appels existe toujours, mais il faut désormais la sélectionner de manière explicite. Autant dire qu'elle est vouée à disparaître des radars, tant l'offre enrichie proposée par Free est plus avantageuse.

Comment cette évolution s'inscrit-elle dans la stratégie de l'opérateur ?

Proposer 50 Mo de données par défaut en 2026 devenait anachronique. Avec cette mise à jour, Free s'aligne enfin sur les usages modernes et répond à la concurrence agressive des MVNO et des marques comme RED by SFR ou Sosh. C'est une manœuvre habile qui permet de moderniser le produit et son image sans toucher à son prix totem de 2 euros.

Ce repositionnement clarifie également la gamme de l'opérateur. La grille tarifaire est désormais plus simple à comprendre, avec une offre d'entrée de gamme enfin viable pour un usage quotidien. Cette manœuvre permet à l'opérateur de renforcer l'attractivité de son écosystème, où les abonnés Freebox bénéficient toujours des meilleures conditions, avec ce forfait qui leur revient à 0 €. Cela dessine une stratégie beaucoup plus lisible pour le consommateur.

Quelles sont les autres options disponibles pour les plus gourmands ?

Si le gigaoctet offert est une avancée, Free n'oublie pas les utilisateurs aux besoins plus importants. L'option Booster 5 Go est toujours disponible pour 4,99 € de plus par mois, incluant une enveloppe data pour l'Europe et les DOM. Pour ceux qui recherchent encore plus de puissance, la Série Limitée 110 Go à 8,99 € par mois est une alternative complète.

Cette dernière offre ne se contente pas d'une large enveloppe 5G ; elle intègre des services premium inclus comme le VPN mobile de l'opérateur, l'option eSIM Watch offerte pour les montres connectées et l'accès à l'application Free TV. Le tout reste, comme toujours, sans engagement et avec une garantie de prix fixe jusqu'en 2027, un argument de poids sur le marché actuel.