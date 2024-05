Free n'en finit plus d'enrichir son forfait mobile Free 5G. Ainsi, après l'ajout en mars dernier de nouvelles destinations sans surcoût, Free augmente aujourd'hui fortement l’enveloppe d’internet utilisable en France métropolitaine pour ses abonnés passant de 250 Go jusqu’à présent à 300 Go/mois en 5G / 4G, et toujours au même prix de 19,99 €/mois !

Free est ainsi l’opérateur proposant une offre sans engagement la plus généreuse au niveau des données mobiles à un niveau de prix très attractif de moins de 20 € par mois.

A noter que Free augmente régulièrement depuis 2012 l'enveloppe data de son Forfait Free 5G, sans en changer son prix, d'un facteur... 100 (!) comme on peut le voir dans l'infographie ci-dessous, passant de 3 Go en 2012 à 300 Go aujourd'hui.

Cette augmentation de la quantité de data est effective dès aujourd’hui pour les abonnés du Forfait Free 5G, anciens ou nouveaux.

Rappelons également que Free a promis en janvier 2022 de ne pas augmenter le prix de ses deux forfaits mobiles (19,99€/mois et 2€/mois), et ce jusqu’en 2027.