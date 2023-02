Free Mobile est stable, très stable même dans l'univers mouvant des forfaits mobiles avec toujours les 3 mêmes forfaits depuis des années.

Et alors que tous les opérateurs mobiles augmentent en ce moment le prix de leurs abonnements mobiles (+20% en moyenne sur 2022 et encore des hausses attendues en 2023) seul Free fait encore de la résistance en clamant haut et fort qu'il n'y aura aucune augmentation de tarif durant les 4 prochaines années !

Si Free n'agit donc pas sur les prix, il n'en reste pas moins actif et tente de séduire les clients par une augmentation de la quantité de données mobiles.

Vous trouverez donc cette semaine son très intéressant forfait mobile Série Free avec 130 Go de données mobiles à seulement 14,99 € par mois pendant 1 an ! Il s'agit pour rappel d'un forfait sans engagement qui basculera automatiquement après 12 mois vers le forfait mobile Free Mobile à 19,99 € par mois qui propose 210 Go de data en 4G et 5G, ce tarif n'étant que de 15,99 € pour les abonnés Freebox et même de seulement 9,99 € pour les abonnés Freebox Pop avec à chaque fois un volume de données mobiles illimité en 4G et 5G ! Autant dire que face à la concurrence, Free a de sacrés arguments, surtout si vous regroupez vos abonnements mobiles et fixes.

Ce forfait intègre donc :

les appels et SMS/MMS illimités en France métropolitaine et les DOM (hors Mayotte) vers les mobiles et les fixes.

en France métropolitaine et les DOM (hors Mayotte) vers les mobiles et les fixes. 130 Go de data en 4G+ utilisables en France métropolitaine (débit réduit au-delà)

de data en 4G+ utilisables en France métropolitaine (débit réduit au-delà) 18 Go de data utilisables depuis l'Europe et les DOM (débit payant au-delà)

de data utilisables depuis l'Europe et les DOM (débit payant au-delà) l'application Free Ligue 1 pour suivre le meilleur du championnat de football de la Ligue 1 Uber Eats depuis votre smartphone



Le forfait Free Mobile 130 Go à seulement 14,99 euros par mois

Concernant la concurrence, signalons les offres à petit prix et sans engagement chez les opérateurs alternatifs avec le forfait mobile 30 Go chez Cdiscount à 6,99 €/mois, le forfait Woot 20 Go de NRJ Mobile à 6,99 €/mois, celui de Auchan Télécom 30 Go à 6,99 € également ou enfin celui de Youprice à partir de 8,99 € le 60 Go.