Il y a deux semaines, Free Mobile nous avait déjà fait le coup, en augmentant de 20 Go le volume de data de son forfait mobile qui restait toujours au tarif de 14,90 €. Rebelote aujourd'hui avec une nouvelle augmentation de la data, cette fois-ci de 10 Go, la quantité globale passe ainsi à 140 Go.

Alors que tous les opérateurs mobiles augmentent le prix de leurs abonnements mobiles, d'Orange / Sosh, à RED / SFR en passant par Bouygues Télécom, seul l'opérateur national Free Mobile annonçait l'absence totale d'augmentation pendant une durée de 4 ans.

Comme nous l'avons vu, Free Mobile ne change pas le prix de son forfait et le maintient à 14,90 €, soit 1 € de moins que les forfaits équivalent (ou quasi) chez RED, B&You et Sosh, tous actuellement à 15,99 € par mois.

S'il ne joue pas sur le prix, Free agit par contre sur la quantité de données mobiles, qui est ainsi passée en 15 jours de 110 à 140 Go.

Vous trouverez donc maintenant le forfait mobile Série Free avec 140 Go de data à seulement 14,99 € par mois pendant 1 an. Pour rappel, une fois les 12 mois écoulés, vous basculerez automatiquement vers le forfait mobile Free Mobile à 19,99 € par mois qui intègre 210 Go de données mobiles en 4G et 5G, avec un tarif abaissé à 15,99 € pour les abonnés Freebox et même à seulement 9,99 € pour les abonnés Freebox Pop avec pour ces deux derniers un volume de données mobiles illimité en 4G et 5G ! Intéressant.

Le forfait Série Free inclut :

les appels et SMS/MMS illimités en France métropolitaine et les DOM (hors Mayotte) vers les mobiles et les fixes.

en France métropolitaine et les DOM (hors Mayotte) vers les mobiles et les fixes. 140 Go de données mobiles en 4G+ utilisables en France métropolitaine (débit réduit au-delà)

de données mobiles en 4G+ utilisables en France métropolitaine (débit réduit au-delà) 18 Go de data utilisables depuis l'Europe et les DOM (débit payant au-delà)

de data utilisables depuis l'Europe et les DOM (débit payant au-delà) l'application Free Ligue 1 pour suivre le meilleur du championnat de football de la Ligue 1 Uber Eats depuis votre smartphone



Le forfait Free Mobile 140 Go à seulement 14,99 euros par mois

Concernant la concurrence, vous trouverez des offres tant chez les opérateurs virtuels que chez les opérateurs nationaux :