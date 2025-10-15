Dans un marché des télécoms où la norme est devenue l'augmentation discrète des tarifs, une exception persiste. Depuis plus d'une décennie, Free Mobile s'accroche à ses offres fondatrices, les fameux forfaits à 2 € et 19,99 €.

Une position à contre-courant que son fondateur, Xavier Niel, a une nouvelle fois défendue lors d'une récente "Journée des Communautés", en envoyant une pique bien sentie à ses rivaux.

Quelle est la stratégie de Free ?

La philosophie de l'opérateur est claire et martelée par son fondateur : garantir une stabilité des prix pour ses offres historiques. "Nous avons une pratique constante de maintien de nos prix. C’est facile de lancer des offres à 1€ et de les augmenter, et ça, on ne le fait pas", a déclaré Xavier Niel. Cette déclaration vise directement les promotions d'appel qui cachent souvent des hausses significatives après la première année.





Plutôt que de céder à la facilité des revenus additionnels, Free choisit de capitaliser sur la confiance et la fidélité de sa base d'abonnés. Une stratégie qui a fait de lui le "trublion" du secteur et qui continue de payer.

Comment les concurrents augmentent-ils leurs prix ?

Une pratique devenue monnaie courante chez de nombreux opérateurs mobiles, qui augmentent leurs tarifs discrètement, souvent sous des prétextes jugés fallacieux par les associations de consommateurs. Le mode opératoire est souvent le même : un simple e-mail informe l'abonné d'une "amélioration" de son forfait, comme l'ajout de quelques gigas de data, en échange d'un ou deux euros supplémentaires par mois.





Cette manœuvre, présentée comme une évolution, est en réalité une hausse imposée. Elle est d'autant plus frustrante qu'elle exploite une data dont le coût est marginal pour les opérateurs, transformant une modification mineure en une source de revenus récurrents non négligeable.

Quelles sont les évolutions possibles chez Free ?

Que les abonnés historiques se rassurent : la promesse de stabilité est toujours de mise. La flexibilité et les évolutions tarifaires se concentrent désormais sur des offres spécifiques, notamment la Série Free, une formule promotionnelle réservée aux nouveaux abonnés. Cela permet à l'opérateur de tester de nouvelles approches commerciales sans jamais pénaliser ses clients fidèles.





Loin de rester immobile, Free continue d'enrichir ses offres, mais sans toucher au portefeuille de ses clients. Le lancement récent de mVPN, le premier VPN directement intégré et gratuit sur un réseau mobile, en est la parfaite illustration. L'opérateur prouve qu'il est possible d'innover et d'ajouter de la valeur sans forcément présenter une facture plus salée à la fin du mois.

Foire Aux Questions (FAQ)

Les forfaits de Free vont-ils vraiment ne jamais augmenter ?

Xavier Niel s'est engagé à plusieurs reprises sur la stabilité des forfaits historiques à 2 € et 19,99 €. Si une évolution future ne peut jamais être totalement exclue, la politique actuelle de l'entreprise est très claire : la stabilité de ces deux offres est un pilier de sa stratégie.

Qu'est-ce que la "Série Free" ?

Il s'agit d'un forfait mobile promotionnel, souvent avec un prix attractif la première année, destiné exclusivement aux nouveaux clients. À l'issue de la période promotionnelle (généralement 12 mois), l'abonné bascule automatiquement sur le forfait Free 5G à 19,99 €. Le contenu et le prix de cette série peuvent varier.

Qu'est-ce que le mVPN de Free ?

Le mVPN est un service de Réseau Privé Virtuel (VPN) que Free a intégré directement dans son réseau mobile. Il est offert gratuitement aux abonnés du forfait 5G et leur permet de sécuriser leur connexion internet sur leur smartphone, en masquant leur activité en ligne et en protégeant leurs données, notamment sur les réseaux Wi-Fi publics.