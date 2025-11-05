Lancée en grande pompe le 21 octobre, la nouvelle application Free TV, ouverte à tous les opérateurs, devait "régler la question de la télévision". Mais c'était sans compter sur les propriétaires des chaînes.

TF1 et France Télévisions, furieux de ne pas avoir été consultés, ont publié un communiqué assassin. Free, pris de court, vient de mettre à jour son service en catastrophe ce 4 novembre. Le résultat est une douche froide pour les utilisateurs.

Qu'est-ce qui disparaît pour les utilisateurs de TF1 ?

La sanction est radicale. Pour TF1, le replay (TF1+) a tout simplement disparu. Il n'est plus accessible, ni dans la version gratuite (où il n'a jamais été), ni même dans l'offre payante Free TV+.

Des modif' ont été apportées concernant l'offre Free TV

- Les chaînes du groupe France TV reste gratuit mais le replay et la UHD bascule dans l'offre Free TV+

- Les chaînes du groupe TF1 reste dans Free TV+ mais le replay à disparue

C'est un retrait complet. Les chaînes en direct du groupe TF1 restent, elles, exclusivement dans le bouquet payant. Pour Free, qui voulait tout centraliser, c'est un échec.

Qu'advient-il de France Télévisions ?

Pour France TV, le bridage est plus subtil mais bien réel. Les chaînes en direct restent accessibles gratuitement. Cependant, le service de replay, qui était disponible pour tous au lancement, est désormais "cadenassé". Il faut maintenant souscrire à l'offre payante Free TV+ pour y accéder.





De même, la diffusion en UHD 4K subit le même sort et bascule elle aussi dans l'offre premium.

Pourquoi Free a-t-il cédé si vite ?

Free a joué, mais l'opérateur a perdu. En lançant son service "sans concertation préalable", Xavier Niel a tenté un coup de force. TF1 et France TV ont immédiatement réagi en dénonçant une "méthode brutale" et un "mépris" des ayants droit, saisissant l'Arcom.





La principale crainte des chaînes ? La perte de contrôle sur leurs données utilisateur, cruciales pour la publicité ciblée, que Free TV captait à leur place via TF1+ et France.tv. En coupant l'accès au replay, les chaînes reprennent la main sur leur actif le plus précieux.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce que Free TV ?

C'est la nouvelle application de télévision de Free, remplaçant Oqee pour les non-abonnés. Sa grande nouveauté était d'être ouverte à tous, même si vous n'êtes pas client Freebox ou Free Mobile. Elle propose une version gratuite et une version payante Free TV+.

Pourquoi TF1 et France TV étaient-ils en colère ?

Ils accusent Free d'avoir lancé ce service de manière "unilatérale", sans accord préalable. Ils estiment que Free déstabilise l'écosystème en s'appropriant leurs services (notamment le replay) et les données des utilisateurs qui vont avec.

Le replay TF1+ est-il encore disponible sur Free TV+ ?

Non. Selon les dernières constatations, la section TF1+ (replay) a été complètement retirée, y compris de l'offre payante. Pour y accéder, il faut désormais passer par l'application officielle TF1+.