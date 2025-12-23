Le compte à rebours est lancé. Free siffle la fin de partie pour deux de ses boîtiers historiques. La date est ferme : le 31 décembre 2025. Passé ce cap, les services associés à ces deux modèles seront définitivement interrompus. L'opérateur a déjà commencé à prévenir les abonnés concernés, les incitant fortement à changer de matériel pour ne pas se retrouver sans connexion Internet au début de l'année suivante.

Pourquoi ces deux Freebox sont-elles abandonnées ?

Les deux modèles ne subissent pas le même sort pour les mêmes raisons. C'est une histoire de deux époques bien distinctes. La Freebox Crystal, lancée en 2013 et basée sur l'architecture de la V5, est tout simplement un dinosaure technologique. Ses composants sont obsolètes, son Wi-Fi anémique, et elle n'est plus du tout adaptée aux usages modernes qui exigent des débits élevés. Son retrait relève donc d'une logique d'obsolescence inévitable et attendue.

Le cas de la Freebox One est radicalement différent. Lancée en 2018, cette box tout-en-un compatible fibre n'était pas dépassée techniquement, mais a été un véritable accident industriel pour l'opérateur. Son positionnement tarifaire manqué et son concept monobloc n'ont pas séduit le public. Rapidement retirée de la vente en 2020 au profit de la Freebox Pop, sa maintenance pour un parc d'abonnés réduit n'est plus viable pour Free.

Quelles sont les options de migration proposées par Free ?

Free ne laisse pas ses clients dans l'embarras et a préparé un parcours de migration simplifié, accessible depuis l'Espace Abonné. Point crucial : les frais de migration sont offerts. Pour les détenteurs d'une Freebox Crystal, le saut qualitatif sera immense. L'option la plus rationnelle est la Freebox Pop, qui offre le Wi-Fi 6, un décodeur 4K et des performances modernes.

Pour ceux qui n'ont pas besoin de décodeur TV, la Freebox Pop S est une alternative. La Freebox Révolution Light reste aussi une possibilité pour les nostalgiques du lecteur Blu-Ray. Concernant les abonnés Freebox One, la transition la plus logique se fait vers la Freebox Pop, au tarif équivalent hors promotion, mais avec un matériel plus performant et modulaire. Les offres Ultra sont aussi disponibles pour ceux qui visent les débits les plus élevés.

Comment procéder concrètement pour changer de box ?

La procédure est conçue pour être la plus simple possible. Il suffit de se connecter à son Espace Abonné Freebox et de suivre les instructions pour choisir une nouvelle offre. Une fois le choix validé, l'opérateur envoie par e-mail et SMS les informations pour effectuer l'échange du matériel. L'opération se déroule entièrement via un relais colis.

L'abonné doit emballer soigneusement son ancienne box et tous ses accessoires dans un seul carton. Lors du passage au relais colis, il dépose l'ancien matériel et récupère en échange le nouveau. Il est conseillé de ne pas attendre la dernière minute pour effectuer cette opération afin d'assurer une transition en douceur et d'éviter les ruptures de stock potentielles à l'approche de la date fatidique.

Foire Aux Questions (FAQ)

Que se passe-t-il si je ne fais rien avant le 31 décembre 2025 ?

Même si Free n'a pas intérêt à couper brutalement des milliers de lignes, le service ne sera plus garanti. Vous risquez une interruption de votre accès Internet et TV. La migration est donc fortement recommandée.

La migration vers une nouvelle Freebox est-elle payante ?

Non, dans le cadre de cet arrêt de service, Free offre les frais de migration, qui s'élèvent normalement à 49€. L'abonnement mensuel pourra cependant évoluer selon l'offre choisie.

Dois-je renvoyer mon ancien équipement ?

Oui, le renvoi de l'ancienne Freebox (Crystal ou One) et de ses accessoires est obligatoire. La procédure d'échange se fait via un relais colis au moment de récupérer le nouveau matériel.