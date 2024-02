À l'occasion du lancement de la Freebox Ultra, Free a présenté sa nouvelle gamme d'offres Freebox. En plus de la Freebox Ultra et sa déclinaison Freebox Ultra Essentiel, elle comprend la Freebox Pop et la surprise Freebox Révolution Light.

Une autre surprise concernant la Freebox Pop n'est pas encore d'actualité, mais elle devrait intervenir dans le courant de cette année. Elle a été dénichée par Tiino-X83 (@TiinoX83) qui a mis la main sur des guides de démarrage pour 2024 sur le site de Free (ultérieurement supprimés).

Entièrement fibre optique, un nouveau Freebox Pop Server est avec connectivité Wi-Fi 7 au lieu de Wi-Fi 6. Un bémol est toutefois qu'il est fait mention des bandes de fréquences 2,4 GHz et 5 GHz. Cela signifie qu'il faudra faire sans la bande de fréquences 6 GHz et donc des performances réduites.

Avec la Freebox Ultra qui est Wi-Fi 7 (2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz), le répéteur Wi-Fi 7 à technologie Mesh fait aussi l'impasse sur la bande de fréquences 6 GHz. Par ailleurs, le Player TV Free 4K (Freebox Pop Player) est Wi-Fi 5.

Bouton marche / arrêt et fixation murale

À la manière de la Freebox Ultra, le prochain Freebox Pop Server aura droit à l'intégration d'un bouton Marche / Arrêt qui était une demande récurrente des abonnés Freebox et s'inscrit dans une démarche d'économie d'énergie.

Un autre changement à venir pour le Freebox Pop Server est un système de fixation murale via des accroches. Le guide de Free souligne par exemple une utilité si l'arrivée fibre optique est dans l'armoire électrique.