Avec le lancement en grande pompe de la Freebox Ultra, Free dévoile une nouvelle gamme d'offres Freebox qui doit permettre de répondre aux aspirations diverses et variées de ses abonnés. La Freebox Ultra dans le haut du panier est ainsi accompagnée de la populaire Freebox Pop et d'une surprise avec la Freebox Révolution déclinée en version Light.

Comme à l'habitude chez Free, toutes les offres Freebox sont sans engagement. Qui plus est et pour séduire de nouveaux abonnés, Free ne rogne pas sur la durée d'une offre promotionnelle tarifaire qui reste d'un an avec la Freebox Pop et la nouvelle Freebox Ultra. Elle n'existe pas pour la Freebox Révolution Light, dont le prix fixe est sous la barre des 30 € par mois.

Fibre optique avec Wi-Fi 7, 6 ou 5, voire ADSL

Le réseau cuivre commence à s'éteindre doucement en France et la Freebox Ultra est ainsi 100 % fibre optique. Free capitalise sur la technologie 10G-EPON et la flexibilité de ses options afin de proposer un débit maximum théorique symétrique de jusqu'à 8 Gbit/s (avec module SFP+ sur demande dans l'Espace Abonné). Free revendique une couverture de plus de 27 000 communes en fibre 10G-EPON.

En fibre optique, le débit maximum théorique pour la Freebox Pop est de jusqu'à 5 Gbit/s partagés en descendant (2,5 Gbit/s sur 1 port Ethernet, 1 Gbit/s sur 2 ports Ethernet et 0,5 Gbit/s en Wi-Fi) et jusqu'à 700 Mbit/s en montant. Pour la Freebox Révolution Light, c'est jusqu'à 1 Gbit/s en descendant et 600 Mbit/s en montant. Freebox Pop et Révolution Light sont sinon compatibles xDSL.

Le débit " avant-gardiste " de la Freebox Ultra, qui dispose de quatre ports Ethernet 2,5G, est associé à une connectivité Wi-Fi 7 quad-band exploitant au mieux la bande de fréquences 6 GHz. C'est un atout indéniable, avec la réserve que très peu d'appareils sont encore compatibles. Un répéteur Wi-Fi 7 avec technologie Mesh est inclus sur demande. Pour jusqu'à trois répéteurs supplémentaires, il faudra débourser 20 € par répéteur.

Avec la Freebox Pop, c'est retour au Wi-Fi 6 bi-band (et répéteurs Wi-Fi 5 avec les mêmes conditions tarifaires) et le Wi-Fi 5 pour la Freebox Révolution Light. Si souhaité, un Pocket Wi-Fi faisant office de clé 4G peut accompagner la Freebox Ultra (200 Go inclus initialement, puis 50 Go par mois).

Une offre TV comme facteur de choix

La Freebox Ultra n'est pas lancée avec un nouveau boîtier TV. Le Player TV Free 4K de la Freebox Pop est mis à disposition (4K HDR, Dolby Vision, DTS HD, Dolby Audio, Dolby Atmos et Surround 5.1), sachant qu'il est avec connectivité Wi-Fi 5. La Freebox Pop propose l'Apple TV à l'achat (2,99 € par mois pendant 48 mois). Avec lecteur Blu-ray intégré, le Player TV Révolution de la Freebox Révolution Light est bien plus modeste. C'est un boîtier TV HD.

Reste de Free semble désormais surtout jouer la carte de son application OQEE by Free pour la télévision. Elle fait exception avec la Freebox Révolution Light qui propose sinon un service domestique NAS.

Avec OQEE Ciné inclus, quelque 230 chaînes TV incluses sont au programme pour Freebox Pop et Freebox Révolution Light (sans TV by Canal). Un total qui est porté à plus de 280 chaînes pour Freebox Ultra, dont la chaîne Canal+ en direct et Universal+.

L'offre en matière de SVOD incluse est impressionnante pour Freebox Ultra. Netflix et Disney+ sont compris, ainsi que Prime Video par le truchement d'Amazon Prime (Prime Video, Music et Gaming). Manque Apple TV+. Un bémol est qu'il s'agit des forfaits Netflix et Disney+ Standard avec pub. La tentation pourra être grande de débourser plus pour passer à un forfait supérieur. En outre, une forme de modularité aurait été appréciable, avec la capacité dès lors de jouer sur la douloureuse.

En marge de Freebox Ultra, Free propose une offre Freebox Ultra Essentiel. Elle fait l'impasse sur des abonnements inclus (Canal+, Disney+, Netflix, Prime, TV by Canal, Universal+, Cafeyn pour des titres de presse), mais son prix semble alors relativement élevé. Il démontre que le Wi-Fi 7 et le 8 Gbit/s symétrique sont relativement onéreux.

L'increvable Freebox Révolution à prix historique de Free

Freebox Ultra est à 49,99 € par mois pendant un an, puis 59,99 € par mois. Tandis que Freebox Ultra Essentiel est à 39,99 € par mois pendant un an, puis 49,99 € par mois. Pour Freebox Pop, c'est un tarif de 29,99 € par mois pendant un an, puis 39,99 € par mois. L'offre Freebox Révolution Light est à 29,99 € par mois.

Du côté de la téléphonie depuis la box (un aspect moins important de nos jours pour les particuliers), Freebox Révolution Light est avec seulement les appels illimités vers les fixes. Freebox Pop ajoute l'illimité vers les mobiles en France et DOM, et l'Europe en plus pour Freebox Ultra.

Le forfait Free 5G (Internet 5G / 4G illimité) peut être associé à 15,99 € par mois pour Freebox Révolution Light et 9,99 € par mois pour Freebox Pop. Avec Freebox Ultra, c'est le forfait Free 5G à 9,99 € par mois pendant un an, puis 15,99 € par mois et jusqu'à quatre forfaits remisés.